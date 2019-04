Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra misteri e sapori di primavera

MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI Il secondo fine settimana del mese di aprile si apre con due iniziative di assoluto prestigio per il capoluogo di Marca. Da sabato 13 a lunedì 15 aprile, all'ex Pagnossin di Treviso, si svolgerà la nuova edizione di "Gourmandia", l'evento dedicato al gusto e ai sapori di primavera. Per gli amanti del brivido l'appuntamento da segnare in agenda sarà invece con la prima edizione del festival "Treviso Giallo", tre giorni dedicati al mistero con incontri, presentazioni e molte altre iniziative organizzate in tutto il centro storico. Spostandoci in provincia, sabato 13 aprile a Mogliano Veneto sarà di scena "Mogliano mangia bene", altro evento dedicato ai gusti e sapori di stagione accompagnato dal "Social Day" un'iniziativa destinata a portare tantissimi giovani nella piazza del paese. Tutto da scoprire invece l'evento "Spezie e semi aromatici: il benessere con gusto" in programma a Treviso venerdì 12 aprile. Per gli amanti del vivere sano, domenica 14, sempre nel capoluogo di Marca, è in programma un interessante convegno dedicato al Nordic Walking e alla prevenzione. Gran finale, per gli amanti della natura, domenica mattina con la "Festa di primavera" un evento organizzato per sistemare e innaffiare gli alberi dei parchi di Treviso. Un'occasione originale per trascorrere una mattinata diversa dal solito, immersi nella natura.

CONCERTI, FESTE & TEATRO Weekend ricchissimo per gli amanti della musica dal vivo. Venerdì sera, 12 aprile, Anna Tatangelo salirà per la prima volta sul palco del New Age Club di Roncade. Sabato sera il locale di via Tintoretto ospiterà invece il concerto del cantautore indie Giorgio Poi. Sonorità ricercate all'Eden Café di Treviso dove il weekend inizierà venerdì sera con il concerto degli svedesi Crying Day Care Choir e proseguirà sabato con musica e dj set per il "Record store day" la grande festa internazionale del disco e dei vinili. Domenica 14 aprile il weekend di musica dal vivo si concluderà con due appuntamenti molto diversi tra loro: la jam session jazz al Dump di Treviso e il concerto di Fedez alla Zoppas Arena di Conegliano. A voi l'imbarazzo della scelta.

Il fine settimana appena iniziato sarà poi ricco di serate danzanti in molte discoteche e locali che si avviano alla chiusura stagionale in attesa dell'arrivo dell'estate. Alla discoteca Radika in zona Fonderia due serate da non perdere venerdì 12 aprile con la "Purple Disco Machine" e sabato 13 aprile con le selezioni provinciali di "Miss Mondo 2019" e il closing party fino a notte fonda. Non sarà certo da meno la discoteca Supersonic Music Arena che venerdì 12 aprile promette spettacolo con l'ultima serata "Mamacita" della stagione invernale, sabato 13 serata "Bad Girls" e domenica il gran finale con "Limone - L'aperitivo arrogante" divenuto ormai un appuntamento fisso per tantissimi giovani trevigiani. Sabato 13 aprile all'Home Rock Bar in zona Fonderia "Party Hard" a ingresso gratuito per scatenarsi a ritmo di rock 'n roll. E se tutte queste feste non vi sono ancora bastate, potrete concludere il vostro fine settimana al Bistrò sulle Mura di Treviso con musica e dj set al tramonto di domenica 14 aprile.

Chi ama il teatro deve segnarsi in agenda tanti spettacoli in questo fine settimana: si comincia venerdì 12 aprile con "Augusto: un acquilone in volo" a Gaiarine dove andrà in scena lo spettacolo con Alfredo Stoppa. Il Teatro del Pane a Treviso promette invece un weekend scoppiettante con ben due spettacoli in programma venerdì e sabato. Si comincia con "Le donne baciano meglio" mentre sabato sarà la volta di "La commedia degli errori". Al teatro Sant'Anna di Treviso continua domenica 14 aprile la rassegna "Una fetta di teatro" mentre al teatro Busan di Mogliano la stagione teatrale di prosa si concluderà con lo spettacolo tutto da ridere: "Meglio tarde che mai".