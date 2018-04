Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: è il momento di fiori e Primavera in centro città

MANIFESTAZIONI A Treviso torna a sbocciare la primavera. Nel fine settimana il capoluogo della Marca ospiterà la quinta edizione della kermesse Treviso Fior di Città, un cartellone di più di trenta eventi tra mercatini, spettacoli, mostre e concerti: tante realtà produttive, commerciali ed associative del territorio si mettono quindi in rete per il pubblico. Di particolare interesse, in questo caso, sono il "Mandala di fiori" a San Parisio, la "Pescheria in festa" e foodtruck al Duomo. Se però preferite qualcosa fuori città, e magari siete amanti dell'eros e delle donne, ecco che da Alibi Lap Dance a San Fior c'è la 14^ edizione della "Fiera dell'Erotica" con tante note pornostar ad allietare le serate (con oltre 10 spettacoli in programma). A Quinto va invece di scena la "Treviso Tattoo Convention 2018" (che propone anche il live di Ubermensch), per un evento che promuove l'incontro tra i migliori artisti del tatuaggio e il pubblico degli appassionati. L'ospite potrà così osservare 170 grandi artisti all’opera, e potrà passare l’intera giornata all'insegna di arte, performances, tattoo contests, drinks, food, lifestyle exibhitions, live music & dj sets non stop. Se poi preferite del buon cibo, allora vi consigliamo la "47^ Festa di San Marco" a Fossalta: qui i visitatori potranno gustare i piatti tipici della cucina veneta, accompagnati dai vini della fornitissima enoteca del territorio. All'Osteria Pasina di Dosson ci sarà invece una "Verticale di 6 annate di raboso". Infine, occhio anche alla festa "Io ABIO..e tu?" a Montebelluna.

CONCERTI&TEATRO Iniziamo con il teatro. Lo spettacolo sicuramente più atteso del weekend è alla Zoppas Arena di Conegliano con lo show imperdibile del celebre comico Enrico Brignano, mentre al Teatro del Pane arriva il fenomeno della comicità web di Arianna Porcelli Safonov con il suo "Riding Tristocomico", oltre a "Finale di partita" (con Glauco Mari e Roberto Sturno), "Lo schifo" sulla storia della nota giornalista Ilaria Alpi e la magia comica di Basilio Tabacchi. Poi, al Teatro Busan di Mogliano potrete trovare "Mi chiamo Sad e di notte sogno il mio cognome". Per i più piccoli abbiamo invece "Pinocchio, Le avventure si un sognatore" a Valdobbiadene con il teatro dei burattini e al Teatro Sant'Anna di Treviso "Cuccioli e il bambù blu". Per quanto concerne invece la musica, ecco "Tin Woodman" e "Overlaps+Lithium" allo Spazio Mavv di Vittorio Veneto, i classici "Matinée Musicali" alla Casa della Musica di Conegliano con anche il live di Gianluca Chiaradia, "Madman" al New Age di Roncade, "Cindy & The Rock History" al Corner Live di Mareno, mentre in centro a Treviso va in scena "De fragilitate animi" dei Zefiro Torna.

INCONTRI&CORSI Per quanto concerne i corsi, ecco il "Workshop di illustrazione" con Rocco Lombardi a Oderzo e le classiche "Meditazioni attive di Osho" a Castelfranco. Per il resto, vi consigliamo la "Escursione lungo il Piave", il "3° Motogiro Motoclub Conegliano", il racconto di "Progetto Giovani" in centro città a Treviso, mentre a Prato Fiera non perdetevi "Escape Room Express"! Infine, occhio anche a "Open Day" alla Wall Street English di Villorba.