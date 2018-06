Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: sulle mura è l'ora degli Elvis Days!

MANIFESTAZIONI La città di Treviso si veste d'America per cinque giorni per la 4^ edizione del festival "Elvis Days" dedicato all'indiscussa star del Rock'n'Roll mondiale. Ci saranno la messa Gospel alla Chiesa Sant’Agnese, la parata di auto e moto d’epoca, il mercatino vintage, i workshop coi ballerini professionisti, una line-up artistica d’eccezione per tanti concerti e il parco divertimenti per i più piccoli, oltre al contest per la più bella pin-up. Sul fronte culinario, invece, saranno presenti i food truck del Fingerfood Festival che, oltre alle eccellenze tipiche regionali, per l’occasione proporranno anche menù ispirati a tutto quello che adorava mangiare il Re del Rock’n’roll, tra i quali il burro di arachidi e la banana, gli ingredienti immancabili del suo panino preferito, ma anche le sue adorate uova con salsiccia e bacon, i cheeseburger e i mega milkshake.

Se però avete piacere di spostarvi dal capluogo ma partecipare comunque ad un evento a tema 'cibo', beh, non mancate allora a "Viña Escondida" presso la Cantina Ca' di Rajo a San Polo per una serata di musica, degustazioni, e proposte gourmet in vigneto. O anche alla serata messicana "Aroma Tex Mex" da Aroma19 a Monastier e alla classica Sagra di San Trovaso a Treviso!. Per qualcosa invece di completamente diverso vi consigliamo il "FLE - Festival del Luoghi e delle Emozioni" a Roncade dedicato ai binomi design e industria, design e moda, design e cibo.

CONCERTI&FESTE Apriamo questa sezione con la musica di "Valerio Vettori e Rolling around" al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso, abbinato anche a tanto buon cibo; poi "Intrecci di '900 - Echi di guerra" al Museo Bailo cittadino e la festa "Buon compleanno Lacrima" a Valdobbiadene, oltre alla serata disco "Amore Radio Show" con Lorenzospeed a Nervesa, alla musica dei Dirty Eyes alla Sagra di San Trovaso e a "Foscolo e arpe in villa" a Breda di Piave per la rassegna "Estate sotto le stelle".

INCONTRI&CORSI Molteplici e di diversa tipologia gli incontri previsti in tutta la Marca nel fine settimana. Ad esempio, interessanti sono: la presentazione del libro "Presenti! Muli e altri animali protagonisti della Grande Guerra" a Vittorio Veneto, a Montebelluna la cena-reading "A cena con Giovanni Paolo II", a Mogliano l'incontro "Discipline pittoriche" al Museo Benetton, la presentazione dei "Summer Camp Sogno Numero2" a Silea e l'immancabile coro "Meditazione attiva di Osho" a Quinto. Infine, occhio anche alla visita guidata gratuita alla mostra "La Grande Guerra" ad Asolo e l'escursione "Natura e Grande Guerra" a Fontigo.