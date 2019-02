Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: musica, mostre e carri mascherati

MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI Inizia un nuovo fine settimana in provincia di Treviso e, questa volta, sarà nel segno della musica e del Carnevale. Domenica 17 febbraio l'appuntamento da segnare in agenda è con la Fiera del disco alla Zoppas Arena di Conegliano. Dalle ore 9 alle 19 appassionati di vinili e musica di nicchia potranno trovare un vero e proprio paradiso tra le bancherelle dei tantissimi espositori presenti. Non solo musica da collezione però. Sabato 16 febbraio le sfilate dei Carnevali di Marca approdano a Zero Branco mentre domenica 17 i coloratissimi carri mascherati sfileranno nelle strade di Sernaglia della Battaglia e Giavera del Montello. Per tutti gli appassionati di giardinaggio sabato 16 febbraio, dalle 15.30 alle 17.30 il Garden Valcavasia di Treviso ha organizzato uno speciale corso dedicato alla potatura delle piante da frutto per un pomeriggio diverso dal solito, immersi nella natura. Sempre sabato, all'auditorium di Santa Caterina, Paolo Schianchi, uno dei principali teorici del visual marketing e visual design, presenterà al pubblico il suo nuovo libro "Visual Journalist - L'immagine e la notizia" accompagnato da Mariagrazia Villa. Seguirà degustazione. "Danza di sangue" è invece il titolo di un'interessante workshop in programma sabato 16 a Castelfranco per scoprire i movimenti e le potenzialità del corpo. Il fine settimana si chiuderà in relax domenica 17 con l'aperitivo dell'osteria Al Botegon a partire dalle ore 18 con dj set e tanti ottimi cicchetti da accompagnare a un rilassante aperitivo davanti a Porta San Tomaso.

CONCERTI, CINEMA & TEATRO Fine settimana ricco di appuntamenti anche per chi ama la musica dal vivo. Venerdì sera, 15 febbraio, Malika Ayane porta il suo nuovo tour al New Age Club di Roncade. Uno show, intimo e coinvolgente al tempo stesso, per ascoltare a distanza ravvicinata una delle voci più acclamate della scena italiana contemporanea. Sabato 16 febbraio il palco dell'Eden Café a Treviso ospiterà la musica di Fadi, talentuoso cantautore italo-nigeriano della riviera romagnola. Musica per palati fini a ingresso gratuito con possibiltà di cenare prima e durante il concerto. In zona Fonderia l'Home Rock Bar punta invece a un sabato di puro rock 'n roll con il concerto a ingresso gratuito dei Powerage, tribute band degli AC/DC. A seguire dj-set con Christian Effe fino all'alba. Chiusura di weekend in bellezza al Dump, in centro a Treviso, dove arriverà il cantautore italiano Marco Iacampo, un giovane talento tutto da scoprire. Per chi invece dovesse aver voglia di andare al cinema ma non trova di suo gradimento i film in sala potrà ripiegare venerdì 15 febbraio sul cineforum "Serate di guerra" che propone la proiezione del film "Tren de vie" in Piazza San Pio X a Treviso. Ingresso libero, inizio della serata alle ore 20. Gli amanti del balletto potranno invece ripiegare, sempre venerdì sullo spettacolo "Rossini Overtures" al teatro comunale di Treviso. Uno spettacolo di danza con i ballerini dello Spellbound Contemporary Ballet, coreografati e diretti da Mauro Astolf. Per gli amanti del teatro l'appuntamento è invece venerdì sera a Mogliano Veneto con lo spettacolo "Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco" in scena al teatro Busan alle ore 21.