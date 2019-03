Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: grande festa con la Fiera d'Irlanda

MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI San Patrizio, da quest'anno, si festeggia a Treviso nel fine settimana che va dal 15 al 17 marzo. Prato della Fiera è pronto ad accogliere tre giorni di eventi a tema irlandese con l'attesissima Fiera d'Irlanda (cliccando sul link troverete il programma completo). Organizzato da Home Entertainment e Botegòn, il grande evento si annuncia come una vera e propria maratona di musica, cibo e cultura irlandese a ingresso gratuito destinata a richiamare in città migliaia di persone. Se però non siete alla ricerca del divertimento sfrenato in salsa irlandese quello che fa per voi è il festival "Oltredesign" che, sempre in centro a Treviso, propone un ricco fine settimana di incontri e appuntamenti da non perdere tra l'auditorium di Santa Caterina e il museo Bailo. Shopping di qualità domenica 17 marzo a Conegliano con gli ambulanti di Forte dei Marmi che porteranno i loro prodotti al pubblico trevigiano. Un'occasione da non perdere per trovare un sacco di occasioni e prodotti di ogni tipo. Destinato a far discutere, invece, l'incontro con il giornalista Mario Giordano, in programma sabato 16 marzo all'Itis Fermi di Treviso per presentare il suo nuovo libro intitolato: "L'Italia non è più italiana". Per le famiglie con bambini piccoli, infine, due importanti appuntamenti da segnare in agenda: il draghetto Prezzemolo sarà ospite del centro commerciale Tiziano domenica 17 marzo. Mascotte ufficiale di Gardaland, il simpatico Prezzemolo passerà un pomeriggio di puro divertimento dedicato ai più piccoli. Sempre domenica 17 marzo, per i più grandicelli, l'oratorio di Biancade organizza dei corsi di dama per ragazzi. Un'occasione per divertirsi in compagnia e trascorrere un pomeriggio diverso dal solito.

CONCERTI, FESTE & TEATRO Non solo "Fiera d'Irlanda", i concerti del weekend organizzati in Prato della Fiera a Treviso non saranno i soli ad animare il fine settimana della Marca. Venerdì 15 marzo, per esempio, il New Age Club di Roncade ospiterà il nuovo tour della band Lemandorle. Musica pop-elettronica dalle sonorità originali, tutte da ballare e scoprire. Sempre venerdì sera l'Home Rock Bar si accenderà con la musica di Masamasa, nome d’arte di Federico De Nicola, giovane ventenne determinato a raggiungere il suo obiettivo: diventare un nuovo punto di riferimento per la scena rap italiana. Sabato 16 marzo il bluesman newyorkese Popa Chubby si prepara ad accendere il teatro Eden di Treviso con una serata dalle atmosfere ricercate e coinvolgenti al tempo stesso. Un'occasione unica per ammirare dal vivo un vero fuoriclasse della chitarra. Se la musica dal vivo non fa per voi e siete alla ricerca di qualche festa dove andare a ballare fino a notte fonda, il party a tema "Woodstock" è l'evento che fa per voi, in programma sabato 16 marzo al New Age Club di Roncade. Serata Anni 90, invece, alla discoteca Radika, in zona Fonderia, per ballare fino all'alba con le musiche e i successi che hanno fatto sognare un'intera generazione. Per gli amanti del teatro, infine, l'appuntamento è con il festival dei corti teatrali in programma domenica 17 marzo al teatro Aurora di Treviso.