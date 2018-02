Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: è il momento dell'attesa fiera "Io casa"

MANIFESTAZIONI Continuano anche in questo weekend le sfilate allegoriche di Carnevale per far divertire figli e nipoti! Questa volta l'appuntamento è per domenica a Sernaglia della Battaglia! L'evento principale di questo fine settimana è pero "Lovers on ice" all'Ippodromo di Treviso: tre giorni di spettacoli, pattinate sul ghiacchio, un villaggio da visitare e molto altro ancora. Insomma, una kermesse di tre giorni dedicata al mondo del pattinaggio sul ghiaccio, una schiera di campioni che si esibiranno sulle note delle più belle canzoni della musica italiana interpretata dai vincitori del concorso per le voci giovani di "Sanremo music awards". Da Qvintessenza in centro città è poi ancora il momento di "Borgogna: la degustazione dell'anno". Per gli amanti dell'arredamento c'è invece la possibilità di visitare la fiera "Io casa" in zona dogana a Treviso: un centinaio di aziende altamente qualificate ed innovative, dell’area trevigiana e non solo, si presenteranno con soluzioni attente al risparmio energetico, alla sostenibilità ma anche al design e al comfort. Infine, prestate attenzione alla mostra di Lego-Star Wars a Silea!

CONCERTI&TEATRO Sarà un weekend esplosivo all'Home Rock Bar in Fonderia! Si apre venerdì con la bellissima e bravissima Joan Thiele per poi terminare sabato con l'attesissima Ac/Dc Convention. Attenzione poi anche al "Tour Finale" dei Fast Animals and Slow Kids al New Age Club di Roncade, allo Spazio Mavv di Vittorio Veneto il concerto "il Dinosauro" di Cisco, all'Albera di Zeus a Zero Branco il live di Giorgio Barbarotta, mentre al Mattorosso di Montebelluna ecco in scena Imaani Saleem e i The Wanderers e al Corner Live di Mareno di Piave il live dei "Bakame Trio". Per quanto invece concerne gli spettacoli teatrali ecco "Marco Pantani, il campione fuori norma" al Teatro Busan di Mogliano Veneto, anche se lo show più atteso è sicuramente al Teatro Comunale di Treviso con "Lacci" che porta in scena il noto attore Silvio Orlando. Ah, e non perdete a Villa Guidini di Zero Branco "Qui e ora" con Paolo Calabresi e Valerio Aprea, mentre al Teatro del Pane di Villorba vanno in scena la nota comica di Colorado Rita Pelusio e Pantakin Commedia. Infine, per i più piccoli, ecco "La regina dell'acqua" con Polpetta&Caramella al Teatro Sant'Anna.

INCONTRI&CORSI Per quanto concerne i corsi, occhio a "Meditazioni attive" a Castelfranco Veneto, a Quinto ecco "Fl Studio Mobile per Android" per imparare a produrre musica col tablet, mentre in centro a Treviso appuntamento con "TRA Kids / Laboratorio artistico-teatrale per bambini". Per poi non dimenticare però "Coltivare l'orto" al Barbazza Garden Center. Per gli incontri invece citiamo la presentazione del libro "A cena da Goffredo Parise e altri racconti" a Oderzo e a Treviso quella di "Il mondo di cristallo - La terra, l'uomo, la crisi ambientale", oltre a quella di "Il principe pirata" alla libreria Lovat di Villorba.

MOSTRE Qui vi consigliamo, a Treviso, la nuova mostra della Collezione Salce al Museo di San Gaetano "Illustri persuasioni. Tra le due guerre" dove sono esposte un centinaio di magnifiche testimonianze dell’arte pubblicitaria tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, dal 1920 al 1940 (da non perdere poi le "Visite guidate a partenza aggregata"), poi l'attesissima "Andy Warhol Superstar" (oltre 40 opere del maestro, provenienti da collezioni private, daranno vita ad una straordinaria mostra evento dedicata al noto artista) a Ca' dei Carraresi che presenta anche "Universi geometrici" di Karin Monschauer. In centro al capoluogo potete trovare però anche la mostra "Lotterie, lotto, slot machines. L'azzardo del sorteggio: storia dei giochi di fortuna" in Fondazione Benetton (presenti anche le partenze aggregate per le visite guidate), l'esposizione d'arte contemporanea "Oltre l'immagine" a Ca' Sugana, poi anche la mostra d'incisioni "Scavo" allo Spazio Paraggi e "Stuff of epic" alla B#S Gallery.

Il tutto oltre a "Incantesimo d'Inverno" a Volpago del Montello con l'Associazione Artisti Trevigiani, "Light and colors" di Piero Cappellazzo da 47Anno Domini di Roncade e anncora la bellissima "Le trame di Giorgione" a Castelfranco Veneto e a Montebelluna "Viaggiatori del cosmo. Meteroriti & Co." al Museo Civico per scoprire i segreti dello spazio, e persino la mostra "Dylan Dog negl incubi di Alberto Martini" a Palazzo Foscolo di Oderzo!