Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ecco i mercatini di Natale con vin brulè e dolci!

MANIFESTAZIONI L'evento sicuramente più atteso è per domenica con il "Mercatino di Natale" a Badoere, tra vin brulè, vino classico, cioccolata calda, dolci natalizi, artisti di strada e ben 100 artigiani e hobbisti! E sempre a tema anche i "Mercatini di Natale" domenica a Segusino con artigianato, bancarelle, animazione, spettacoli, laboratori per piccini e vin brulè! Per le donne amanti dello sport c'è poi la tradizionale "Corri in Rosa 2018" a San Vendemiano con un percorso da 5 km ed uno da 10 km, il tutto per un fine solidale! Per l'enogastronomia, occhio invece a "Colori d'Autunno-Mostra mercato vino a Km0" a Visnà di Vazzola e alla "5^ Rassegna Nazionale dei vini passiti" a Refrontolo.

CONCERTI, TEATRO, ESCURSIONI E INCONTRI Per il teatro segnaliamo subito a Treviso il terzo appuntamento della rassegna "Un palco a Santa Bona", ossia "A no saverla giusta" con la Compagnia del Trivein, mentre al Teatro Sant'Anna va in scena "Io e Niente - Dal niente si può far tutto" che parlerà con delicatezza della perdita di un genitore. Per quanto riguarda poi la musica, occhio al live di "Frank Malosti" a Vittorio Veneto e il concerto dei "Goliardika" a Nervesa della Battaglia. A tema escursioni poi, vi proponiamo "Collagù - Passeggiata tra i colli del Prosecco" e "Alla scoperta del paesaggio: escursion nella Laguna Nord". Infine, se ancora avete le idee poco chiare, provate con: "Una serata Mondiale" a Castelfranco per rciordare i fasti dell'ex Campione del Mondo di ciclismo Alessandro Ballan; l'incontro "L'uomo come espressione dell'unità vivente" a Quinto e anche l'interessantissima serata "Misteri e suggestioni nei luoghi Ezzelini" a San Zenone degli Ezzelini per ripercorrere le vicende storiche della famiglia da Romano.