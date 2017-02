Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: è l'ora delle sfilate dei carri di Carnevale!

MANIFESTAZIONI In centro a Treviso sabato torna "Libri in Loggia", mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta manifestazione. L'evento cercherà di ridare lustro al libro nella sua dimensione cartacea, di qualunque epoca, autore, dimensione, qualita' o prezzo esso sia. La preziosa loggia medioevale vedrà incontrarsi molti accaniti bibliofili, lettori insaziabili, appassionati di stampe antiche o di incisioni d'autore, di libri illustrati per l'infanzia, di fotografie, che saranno fianco a fianco nella caccia al libro dei sogni o all'occasione che può capitare sotto gli occhi. Preferite però la danza? Magari caraibica? Allora non potete perdere la 3^ edizione di "Danzarti" al Bhr di Quinto, ossia il più grande evento italiano di balli caraibici!

QUI TUTTE LE SFILATE DEI CARRI MASCHERATI DI CARNEVALE NELLA MARCA TREVIGIANA

CONCERTI E TEATRO Per quanto riguarda il teatro, il weekend della Marca Trevigiana offre veramente tante possbilità, tra cui: al Teatro Busan di Mogliano Veneto venerdì sera "Il casellante" di Andrea Camilleri con Moni Ovadia (che nel pomeriggio alla libreria Lovat di Villorba presenterà il libro "invisibili" sui senzatetto) o "Vecchia sarai tu!" con Antonella Questa a Crespano del Grappa per uno spettacolo sullo scorrere del tempo e sulla dignità della vecchiaia. Sabato invece è l'ora di "Oggi riso per tutti" a Cison di Valmarino. Se però preferite la musica, allora vi proponiamo il concerto live di "Bugo" all'Home Rock Bar e, al Teatro Comunale di Trevignano, i canti di "Coro Manos Blancas del Friuli", oltre all'immancabile Giorgio Barbarotta a Preganziol e a "Willy Mazzer & The Headhunters" al Corner Live di Mareno di Piave.

INCONTRI, CORSI, CIBO & VINO Apriamo questa sezione con "Una notte al museo" al Parco degli Alberi Parlanti sabato sera a Treviso, un evento imperdibile per tutti i bambini che amano l'avventura! Mentre, sempre per i più piccoli, l'Osteria Zanatta propone "Carnevale in famiglia". Se però preferite una serata 'adulta', magari con del buon vino, allora non potete perdere la degustazione di ONAV Treviso "La Sicilia e i suoi vini" a Ponzano Veneto; invece a Miane potrete dedicarvi alla solidarietà con "Un'amatriciana per i terremotati"; infine a Silea ci sarà la "Single's Night" di San Valentino al Keltika Beer Shop. Attenzione poi al "Corso di scanning 3D" a Montebelluna e a quello di "Maschere in origami" da Ikiya in centro a Treviso per il Carnevale. Segnaliamo poi "Your first Eures job" a Castelfranco Veneto, un incontro con l'europarlamentare Sernagiotto per parlare di lavoro, giovani ed Europa, "Lezioni di dama per ragazzi" a Biancade e anche "Per non dimenticare...tra ricordo e memoria" a Breda di Piave, un viaggio che prende spunto dai racconti di sopravvissuti al dramma della Shoah e delle Foibe per arrivare ad altre tragedie del '900. Infine, ecco poi il "Corso di acquerello - Open day e aperitivo".

MOSTRE Apriamo questa sezione con a Ca' dei Carraresi la mostra "Francis Bacon. Un viaggio nei mille volti dell'uomo moderno". La mostra cercherà di focalizzarsi soprattutto sulla produzione italiana delle sue opere, in quanto rappresentazione della “maledizione del corpo e dell’anima” che attanagliò l’individuo moderno, interpretabile alla luce della psicanalisi, della filosofia e della psicologia. L’esposizione, organizzata da Kornice, offrirà l’incredibile opportunità di “entrare nella mente” dell’artista, di comprenderne i dubbi, le angosce e le ragioni che lo spinsero a scegliere i suoi soggetti, attraverso l’analisi della Francis Bacon Collection of the Drawings Donated to Cristiano Lovatelli Ravarino, delineata all’interno di relazioni e vita privata che si intrecciano nella storia. Ca' dei Carraresi che però offre contemporeanamente anche le esposizione "Rumore di fondo" di Giovanni Maranghi e "Scenari", mostra collettiva con Marinella Falcomer, Donino Borin e Lucio Trabucco.

Dopo il successo delle prime settimane di esposizione, continua poi anche "Storie dell'Impressionismo" organizzata da Linea d'ombra di Marco Goldin al Museo di Santa Caterina. Un'esposizione di opere d'arte di Gauguin, Renoir, Van Gogh e Monet...oltre ad altri e numerosi artisti internazionali, anche "moderni", per ricostruire non una sola storia, ma le molte storie dell’Impressionismo. Tutto ciò che si raccoglie nei temi del ritratto, della natura morta e ovviamente del nuovo paesaggio dipinto. Perché il pubblico, più di sempre, si possa emozionare davanti a tanta bellezza. Questa mostra non racconta solo, canonicamente, quel mezzo secolo che va dalla metà dell’Ottocento fino ai primissimi anni del Novecento. Ma anche quanto la pittura in Francia aveva prodotto, con l’avvento di Ingres a inizio Ottocento, nell’ambito di un classicismo che sfocerà, certamente con minore tensione creativa, nelle prove, per lo più accademiche, degli artisti del Salon. Ancora poco convinti? Allora vi proponiamo anche la mostra "Paolo Pavan" in Piazzetta Torre per "Mecenate Tea Lounge", "Strobo - Musica per fotogrammi" di Marco Zambon alla Pizzeria Piola e "From object to exposure" da TRA - Treviso Ricerca Arte, sempre a Treviso, mentre a Resana potrete ammirare "Flowers", la "Mostra personale di Luciano Gasparin", infine a Moriago della Battaglia troverete "En plein air - La realtà incisa".