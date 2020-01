Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra radicchio tardivo e mostre d'arte

MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI Iniziamo con il dirvi che in centro a Treviso continua la divertente mostra con i mattoncini Lego, ma sicuramente da non perdere è l'appuntamento con "Fiori d'inverno" a Zero Branco con la 27^ Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP Tardivo. Importante ritorno poi, in centro città, per la classica "Libri in Loggia", mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta.

CONCERTI, INCONTRI & SPETTACOLI Per questa sezione la scelta è veramente ampia. Partiamo con il concerto "Acqua alta" per raccogliere fondi per Pellestrina e il concerto di "Inaugurazione dell'Anno Beethoviano" all'Auditorium di Santa Caterina con l'Orchestra Machiavelli. A Conegliano, invece, Willy Wonka was weird e Richard B. Lewis presentano il loro nuovo disco e lo stesso fa anche Irene Gugliemi al Corner Live con il suo "Irandom". Se però preferite il teatro, per i più piccoli vi proponiamo lo spettacolo "Avventure straordinarie, la buffa ricerca di due esploratori…cosa troveranno nel sottosuolo?“ al Teatro Sant'Anna, mentre per gli adulti c'è "La casa nova" di Carlo Goldoni al Teatro Comunale e "Gira Giro Mondo" a Caerano San Marco. Ancora poco convinti? Allora, se siente amanti della lettura non mancate alla presentazione dei libri: "Irrisolti di famiglia" al Kantiere Hub in centro storico a Treviso, "Il lanciatore di donne e altri racconti" alla libreria Lovat di Villorba e a Conegliano "Di terra, di mare, di cielo".