Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ultimi giorni per la 25^ Festa del Radicchio

MANIFESTAZIONI Agricoltura, artigianato, spettacolo, divertimento, cultura e sapori sono questi e gli elementi che arricchiscono la 25^ edizione della Festa del radicchio Rosso di Treviso che Zero Branco dedica alla pregiata cicoria a Indicazione Geografica Protetta. Tra le attrattive esposizioni di attrezzature agricole, bande musicali, mostre fotografiche, concorsi, cene a tema, sfilate in costume e la Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP. Evento che presenta anche l'attesa cena "Sapori d'altri tempi"! Tra le tante proposte si potrà scegliere tra formaiea e sopressa de casada, funghi con polenta di granoturco da varietà Biancoperla e poi pasta fatta in casa con i fagioli, l'immancabile musetto con il cren e tra le specialità da non perdere un'insalata mista di Radicchio Rosso di Treviso IGP con i melograni. Per chi volesse però rimanere in città, non si perda la terza edizione della "Guerra delle polpette" al Botegon! Fuori città però occhio a "Piera Dolza: degustazione e visita guidata con Onav" a Fregona. Infine, non perdete la fiera "Romeo&Giulietta 2018 - IV edizione Evento Sposi" a Villa Revedin di Gorgo al Monticano!

CONCERTI&TEATRO Radio, teatro e cinema: ecco quanto in programma questo weekend al Teatro del Pane di Villorba. Al Teatro Comunale di Treviso, invece, non perdete "Opera in opera" per scoprire come si mette in scena un'opera lirica, mentre al Teatro Sant'Anna per i più piccoli e le famiglie andrà in scena "Alice nel Paese delle Meraviglie". Fuori città, invece, ci sarà l'atteso spettacolo del "Cyrano de Bergerac" al Teatro Da Ponte di Vittorio Veneto e "Romeo e Giulietta. L'amore è saltimbanco" a Villa Guidini di Zero Branco, come anche lo show "I tre porcellini". Per quanto concerne la musica poi, non possiamo non citare il concerto di "Michel Mudimbi", la nuova stella della trap che avrà al suo fianco anche il noto rapper Dutch Nazari, il tutto all'Home Rock Bar, mentre al Crich Corner in centro città sarà presente la bravissima Erica Boschiero e alla 'nuova' Chiesa di San Teonisto ecco anche "Musiche dalla corte del sultano"! Ah, e sempre in centro città non dimnticate la serata "Blackroom" al Mecenate Tea Lounge! Per quanto concerne poi la provincia, segnaliamo i "Wicked Dub Division" allo Spazio Mavv di Vittorio Veneto e il ritorno di "Arianna Antinori" al Corner Live di Mareno di Piave.

CORSI&INCONTRI Il primo appuntamento a cui invitiamo è a Treviso con il secondo incontro della rassegna "Ca Da Noal: passato, presente e futuro" nel quale si parlerà della situazione in cui versa attualmente la struttura, e di come sfruttare il “Patto di Collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” per realizzare azioni di rigenerazione concreta. Al Ristorante Le Faville andrà invece in scena un incontro con "Vincenzo Pezzella", autore del libro "La Donna di tutte le vite": si parlerà di destino, vita e coincidenze. A Montebelluna, poi, ecco anche la conferenza dal titolo "La scuola buona di Don Milani" e a Refrontolo, per la rassegna "Colline di libri 2018", l'appuntamento è con Ivo Prandin e le sue "39 Venezie". Infine, occhio anche al cinema con "Le straordinarie dei ragazzi di Sogno2" e la proiezione del cortometraggio "Sola" (sulla tematica del suicidio giovanile) della Chiesa Agape di Treviso. e Per i corsi attenzione invece a "Meditazioni attive" a Castelfranco Veneto e ad "Ableton live - Mini corso solo software" a Quinto.

MOSTRE Qui vi consigliamo, a Treviso, la nuova mostra della Collezione Salce al Museo di San Gaetano "Illustri persuasioni. Tra le due guerre" dove sono esposte un centinaio di magnifiche testimonianze dell’arte pubblicitaria tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, dal 1920 al 1940 (da non perdere poi le "Visite guidate a partenza aggregata"), poi la mostra "Carlo Scarpa e il Giappone", l'attesissima "Andy Warhol Superstar" (oltre 40 opere del maestro, provenienti da collezioni private, daranno vita ad una straordinaria mostra evento dedicata al noto artista) a Ca' dei Carraresi. In centro al capoluogo potete trovare però anche la mostra "Lotterie, lotto, slot machines. L'azzardo del sorteggio: storia dei giochi di fortuna" in Fondazione Benetton, la mostra "Impermanence" alla B#S Gallery, "Collectiva Picta" del Gruppo Atelier Aperto allo Spazio Paraggi di via Pescatori, "Calendario Arte Fiera Dolomiti 2018" alla Barchessa di Villa Quaglia e a Palazzo Giacomelli "La nostra Treviso".

Il tutto oltre a "Enigmi gestuali" di Franca Baldan a CastelBrando di Cison di Valmarino, "Incantesimo d'Inverno" a Volpago del Montello con l'Associazione Artisti Trevigiani, "Light and colors" di Piero Cappellazzo da 47Anno Domini di Roncade e soprattutto la "35^ Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia" di Sarmede. E ancora, non può ovviamente mancare la bellissima "Le trame di Giorgione" a Castelfranco Veneto e "Altipiano. Escursioni nell'opera e nel paesaggio di Mario Rigoni Stern" a Montebelluna, come anche "Viaggiatori del cosmo. Meteroriti & Co." al Museo Civico per scoprire i segreti dello spazio, e persino la mostra "Dylan Dog negl incubi di Alberto Martini" a Palazzo Foscolo di Oderzo!