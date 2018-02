Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: è l'ora dei carri allegorici e del radicchio!

MANIFESTAZIONI Continuano anche in questo weekend le sfilate allegoriche di Carnevale per far divertire figli e nipoti! Appuntamento quindi a Montebelluna, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Pieve di Soligo e Cordignano (Ponte della Muda)! A Dosson di Casier invece, non mancate alla "32^ Festa del Radicchio" che nel weekend accosterà la nota cicoria trevigiana alla birra prima di salurtarsi con l'esposizione delle moto d'epoca del clud amatori Casale. Sempre a tema cibo sono poi la "Cena al contrario" allo Spazio Caffelarte di Paese e l'attesa "Cena con delitto" a Zero Branco! Siete invece in procinto di sposarvi magari? Cercate il vestito perfetto? Allora fa per voi "Treviso Sposi" al Bhr Hotel di Quinto! In programma un intero fine settimana per scoprire novità e tendenze del 2018 delle 40 aziende del settore, per il fatidico giorno del SI e renderlo indimenticabile. Infine, per chi ama le feste, consigliamo la cena anni '20 con "Gatsby was a robot" a Villa Braida di Mogliano Veneto e la "Notte delle donne" alla Supersonic Music Arena di San Biagio di Callalta.

CONCERTI&TEATRO Sono diversi i concerti che offre la Marca trevigiana in questo fine settimana. Trovano spazio, ad esempio, il live di "Bob Malone" al Mattorosso di Montebelluna, il funk di "Uaz" al Corner Live di Mareno di Piave, a Castelfranco Veneto "Domenico Nordio" suona Bach per il Conservatorio Steffani mentre al New Age di Roncade arriva "Galeffi" con Scudetto Tour e a Vittorio Veneto, al Teatro Lorenzo Da Ponte, ecco il concerto di "Nicola Di Benedetto e Stefania Mormone". Ah, e al Crich Corner di Treviso non perdete il piano solo di "Carlo Colombo"! Per il teatro, invece, appuntamento con "Quattro colpi alla porta" a Mareno di Piave con Irene Casagrande, con "Io ci sarò" di Giuseppe Giacobazzi al Teatro Accademia di Conegliano e con lo spettacolo "Questi fantasmi" al Teatro Comunale di Treviso. Infine, occhio a Lella Costa in "Questioni di cuore" a Villa Guidini di Zero Branco che presenta anche "Il soldatino di stagno", "Picablo" al Teatro Maffioli di Caerano e il "Cyrano de Bergerac" a San Polo di Piave. Infine, occhio anche lo spettacolo di burattini "Il carro della commedia" per gli Asolo Matinée e a "La bella addormentata", show per bimbi al Teatro Sant'Anna di Treviso.

INCONTRI&CORSI In questa sezione apriamo con l'ultima conferenza sul futuro di Ca' Da Noal a Treviso, proponendo soluzioni etiche e rispettose in materia di conservazione del patrimonio storico artistico, illustrando le proposte dell’amministrazione trevigiana e le attività dell’associazione Gioiosa et Amorosa avviate per far rinascere la “Casa dei trevigiani". A Santa Caterina invece appuntamento con "Parliamo d'organi" (rassegna "Pagine d'Organo 2018") per parlare di uno strumento musicale spesso bistrattato, mentre alla Libreria Lovat di Villorba ci sarà la seconda presentazione del libro di Treviso Sotterranea. Ah, e a Conegliano Andrew Verity presenta il Neuro-training® College. Per quanto concerne i corsi, occhio a "Meditazioni attive" a Castelfranco Veneto, il laboratorio "Da grande insegnerò" a Sarmede e a "Mix e mastering dj con Ableton" a Quinto.

MOSTRE Qui vi consigliamo, a Treviso, la nuova mostra della Collezione Salce al Museo di San Gaetano "Illustri persuasioni. Tra le due guerre" dove sono esposte un centinaio di magnifiche testimonianze dell’arte pubblicitaria tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, dal 1920 al 1940 (da non perdere poi le "Visite guidate a partenza aggregata"), poi l'attesissima "Andy Warhol Superstar" (oltre 40 opere del maestro, provenienti da collezioni private, daranno vita ad una straordinaria mostra evento dedicata al noto artista) a Ca' dei Carraresi che presenta anche "Rumori silenziosi" di Riccardo Squillantini. In centro al capoluogo potete trovare però anche la mostra "Lotterie, lotto, slot machines. L'azzardo del sorteggio: storia dei giochi di fortuna" in Fondazione Benetton (presenti anche le partenze aggregate per le visite guidate), la mostra "Calendario Arte Fiera Dolomiti 2018" alla Barchessa di Villa Quaglia, l'esposizione d'arte contemporanea "Oltre l'immagine" a Ca' Sugana, "Stuff of epic" alla B#S Gallery e l'interessantissima "Ascari e schiavoni: il razzismo coloniale a Treviso" a Palazzo dei Trecento.

Il tutto oltre a "Incantesimo d'Inverno" a Volpago del Montello con l'Associazione Artisti Trevigiani, "Light and colors" di Piero Cappellazzo da 47Anno Domini di Roncade e soprattutto la "35^ Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia" di Sarmede. E ancora, non può ovviamente mancare la bellissima "Le trame di Giorgione" a Castelfranco Veneto e a Montebelluna "Viaggiatori del cosmo. Meteroriti & Co." al Museo Civico per scoprire i segreti dello spazio, e persino la mostra "Dylan Dog negl incubi di Alberto Martini" a Palazzo Foscolo di Oderzo!