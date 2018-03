Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: è il momento per il "Tour dei cioccolatieri"

MANIFESTAZIONI E' semplicemente il weekend di "Art & Ciocc - Il tour dei cioccolatieri" che quest'anno fa tappa a Vittorio Veneto! Saranno presenti tanti stand con cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme. Ogni maestro cioccolatiere proporrà le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. In tutte le tappe del tour viene rivolta infatti un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari per cui si potranno trovare cioccolato e dolci senza glutine, Bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà antiage. Non mancheranno inoltre i grandi classici che contraddistinguono questo Tour: le prelibate praline di oltre 42 gusti, le barrette, i cioccolatini, i cremini, i liquori al cioccolato, le creme spalmabili di ogni gusto, le infinite combinazioni di tartufi, croccanti golosi e i particolarissimi cioccolatini alla birra. Ogni maestro cioccolatiere è inoltre specializzato in oggettistica al cioccolato (scarpe, borsette, cuori, attrezzi, cellulari e oggetti realizzati ad hoc per i regali delle feste) oppure in specifiche produzioni regionali, come il cannolo siciliano, il cioccolato di Modica o di Perugia.

Se vi piace il buon cibo, l'appuntamento è poi a Monastier con "Aroma di Sicilia" con un menù ispirato al Commissario Montalbano e al Bistro46 di San Biagio di Callalta per la "Serata piemontese". A Villorba invece è l'ora dell'inaugurazione de "Il Cantiere", nuova galleria d'arte per artisti trevigiani! Infine, per la tradizione veneta, a Ponzano ci sarà l'atteso "Processo e Rogo dea Vecia" e a Vazzola il classico "Cao de ano - Capodanno veneto".

CONCERTI&TEATRO Apriamo subito con la musica e lo Spazio Mavv di Vittorio Veneto che presenta il live dei "Volcano Heat", mentre al New Age di Roncade si farà spazio per l'ultima serata del format "Twist and Shout" con un ultimo ballo in stile vintage! A Sarmede ci sarà invece "La Storia" band per un omaggio ai Nomadi, mentre a Quinto ecco il concerto di musica sacra "Venezia e il sacro barocco di Vivaldi, Lotti e Galuppi". E ancora, al Corner Live di Mareno ci sarà la "Hanky Panky Band", alla Chiesa di San Giuseppe a Treviso la musica di Susanna Soffiantini per la rassegna "Pagine d'Organo",

Per quanto concerne poi il teatro, vi consigliamo: "Da questa parte del mare" ad Asolo con Giuseppe Cederna, la cena-spettacolo a tema Frankestein al Teatro del Pane di Villorba (che presenta anche il Radiopinocchio per i bambini), a San Polo di Piave lo spettacolo "Gli allegri chirurghi", a Villa Guidini di Zero Branco "La Bella e la Bestia" ed infine al Teatro Sant'Anna in Treviso lo spettacolo de Gli Alcuni "Alla ricerca del cellulare perduto".

INCONTRI&CORSI Per quanto concerne i corsi, occhio a "Meditazioni attive" a Castelfranco Veneto, a "Do you wanna be a dj?" a Quinto, mentre a Monastier ecco il "Corso del carrello elevatore". Se però siete fanatici del Giappone non potete perdervi questi due appuntamenti da Ikiya a Treviso: "Corso di sushi con Kinu Yukawa" e "Corso di deco-curry e okonomiyaki". Per gli incontri, invece, ecco la presentazione del romanzo "Il suo nome quel giorno" di Pietro Spirito alla libreria Lovat di Villorba e "Venezia e l'Oriente: storie di artisti e mercanti nella Venezia del XV e XVI secolo" da Robe Turche in centro a Treviso.