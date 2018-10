Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ultimi giorni per divertirsi alle Fiere di San Luca!

MANIFESTAZIONI L'evento più atteso del weekend sono sicuramente le classiche "Antiche Fiere di San Luca" per grandi e piccini! Tra giostre per ogni gusto ed età, zucchero filato, castagne, folpetti, 'panini onti', street-food e tanto divertimento, non c'è modo migliore per addentrarsi nell'Autunno di Marca! Se siete invece appassionati di arredamento e simili, al caso vostro fa certamente la "Fiera Recam" di Montebelluna, appuntamento autunnale dedicato al mondo della casa anche a tema costruzione, bioedilizia e ristrutturazionee. Da non perdere sono poi la "Castagnata con gli Alpini al Castello di Conegliano" e "La grande castagnata" a Badoere con annessa Mostra dell'artigianato. Infine, occhio anche a: la "Bier Fest" a Scomigo di Conegliano, la "44^ Sagra del Rosario" a Vallio di Roncade, la "33^ Mostra dei funghi" a San Vito di Altivole, la "Sagra di Bidasio" per la Madonna del Rosario a Nervesa della Battaglia, la "18^ Rassegna dei Vini del Piave e del Livenza" a Portobuffolé, la "Quarta de Otobre" a Santa Maria di Feletto e ovviamente l'immancabile "74^ Festa dei Marroni di Combai" (tra pasticcio, gnocchi, tortelli, spezzatino, farine, creme dolci e birre a tema 'castagna')!

CONCERTI, TEATRO, ESCURSIONI & INCONTRI Per quanto concerne la musica vi consigliamo: il live della "Stefano Stella band" al Corner di Mareno di Piave, il livedi "Frank Malosti & friends" a Conegliano, la serata "Amore Radio Show" con Lorenzospeed ad Asolo ed il "Long Island Party" allo Spazio Mavv di Vittorio Veneto. Per le famiglie e i bambini, invece, ci sarà lo spettacolo "La regina dell'acqua" al Teatro Sant'Anna di Treviso con Polpetta&Caramella e il corso "In cucina con la Peri: Halloween edition" al Bhr di Quinto.. E ancora, interessanti sono l'incontro "L'educazione dei figli nell'era digitale" a Susegana e a Treviso la "Premiazione del Premio Letterario San Paolo". Infine, se volete una bella visita enogastronomica non mancate a "Borgoluce - Agricoltura circolare: un'azienda per la sostenibilità".