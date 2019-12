Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra: cacio e pepe, concerti e mercatini

MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI La magia del Natale è ormai nell'aria a Treviso e provincia. L'ultimo weekend d'Avvento porterà con sé spettacoli, mercatini, feste e concerti. Vediamoli insieme: Treviso si vestirà a festa con gli eventi del Natale incantato sotto la Loggia dei Cavalieri e nelle piazze del centro storico tra cui segnaliamo il concerto del pianista Carlo Colombo e l'incontro dedicato al bosco del Cansiglio e alla tempesta Vaia, entrambi sotto la Loggia incantata. In provincia, Oderzo propone per la prima volta il festival del Cacio & Pepe e lo spettacolo teatrale, già sold out, di Natalino Balasso. Mercatini di Natale in quasi tutti i Comuni della Marca, vi segnaliamo tra i tanti, quelli di Castelfranco Veneto, Motta di Livenza, Mogliano Veneto e in Villa Spineda. Per gli amanti dei presepi l'appuntamento è a: Treviso, Ramera, Biadene di Montebelluna e Roncade con le splendide esposizioni della Natività. Per le famiglie con bambini al seguito ci sarà solo l'imbarazzo della scelta: "Buon Natale Babbo Natale" è il divertentissimo spettacolo in programma al Teatro Del Monaco di Treviso. In Piazza dei Signori gli Alcuni portano in scena lo spettacolo itinerante "La leggenda del Natale". Continuano, infine, anche i laboratori pomeridiani per i più piccoli organizzati in Borgo Mestre. A Sarmede visite guidate al Paese delle fiabe. Tra gli incontri del fine settimana vi segnaliamo la presentazione del nuovo libro di Vincenzo Elviretti dal titolo: "Il vento, racconto di una canzone".

CONCERTI, FESTE & SPETTACOLI Tantissimi gli appuntamenti con la musica dal vivo. Red Canzian torna a esibirsi al Teatro Del Monaco di Treviso. Sabato il Coro Stella Alpina festegga i 70 anni dalla sua fondazione. Festival gospel al Teatro Sant'Anna. Al Museo di Santa Caterina musica gospel per Telethon. Al Teatro Aurora andrà in scena il Coro dei Getsemani. Natale in jazz a Palazzo di Francia. In provincia: all'abbazia di Sant'Eustachio concerto di gong e campane tibetane per il Solstizio d'inverno. A Villorba, Castelfranco e Oderzo si potrà assistere alla magia dei cori di Natale. Musica gospel a Zenson di Piave. Cambiando genere, weekend ricco di appuntamenti al Dump di Treviso. Venerdì sera al RadioGolden di Congliano arriverà la musica di Tolo Marton. Al Corner live Natale soul con la musica di Jennifer Phillips. Al New Age di Roncade il rap di Rkomi. Se volete gustarvi un bello spettacolo teatrale vi consigliamo: il balletto "Lo Schiaccianoci" al Teatro Accademico di Castelfranco e il divertente "Natale a suon di hip hop ad Altivole". Per ballare fino a notte fonda ci sarà solo l'imbarazzo della scelta: vi segnaliamo il weekend della discoteca Radika in Fonderia, il party a ingresso libero dell'Home Rock Bar, gli appuntamenti dello Spazio Zephiro a Castelfranco e un curioso evento in programma a Preganziol alla scoperta dei tamburi della ricapitolazione.