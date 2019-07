Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra feste, musica e film in riva al lago

MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI Il terzo fine settimana di luglio entra nel vivo con un ricco cartellone di eventi in programma non solo a Treviso ma anche in molti Comuni della provincia. Tra le iniziative più attese il ritorno del treno storico che, domenica 21 luglio, collegherà il capoluogo di Marca a Maniago per una speciale gita fuori porta. Per chi ama il cinema l'appuntamento da non perdere sarà quello con la nuova edizione del Lago Film Fest nella frazione di Revine. In occasione dei festeggiamenti per l'anniversario dello sbarco sulla Luna, ad Asolo è in programma una speciale passeggiata notturna che porterà i partecipanti alla scoperta del borgo trevigiano. Luna protagonista anche dell'evento per bambini e famiglie dal titolo: "50 passi sulla Luna" al Parco degli Alberi Parlanti. Non mancheranno le sagre paesane, tra cui vi segnaliamo le Fiere della Maddalena a Oderzo e la Sagra di San Giacomo a Roncade. Aperitivo scalzo, domenica 21 luglio, al Parco Gambrinus di San Polo di Piave mentre, per gli amanti del buon vino, l'appuntamento da segnare in agenda sarà sabato a Valdobbiadene con una speciale cena sui colli del Prosecco. Escursione fuori porta imperdibile a Cison di Valmarino dove domenica si partirà alla scoperta della Via dei mulini, uno dei luoghi più suggestivi della Marca.

CONCERTI, FESTE & SPETTACOLI Gli appassionati di musica dal vivo avranno solo l'imbarazzo della scelta tra i concerti del fine settimana. Sile Jazz a Roncade organizza una speciale escursione in bicicletta prima dei live serali di sabato 20 luglio. Appuntamento da non perdere a San Zenone degli Ezzelini con il Vintage Music Festival. A Suoni di Marca gli ospiti del weekend saranno Alan Sorrenti e gli Ex-Otago. Domenica 21 luglio, a Zero Branco, Sergio Sgrilli e Andrea Poltronieri porteranno in scena lo spettacolo "Fratelli di note". Infine, per chiudere il weekend nel migliore dei modi, il Chisco sulle Mura a Treviso propone il suo tradizionale aperitivo con dj-set per rilassarsi bevendo in compagnia un cocktail al tramonto.