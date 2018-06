Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: è il momento della tradizione di Asolo Medievale

MANIFESTAZIONI L'evento forse più atteso del fine settimana è "Asolo Medievale": ci saranno bancarelle, figuranti, armigeri, alchimisti e il dolce suono dell’arpa. Da non perdere poi PasseggiAsolo, una camminata di 7km lungo i sentieri e i foresti di Asolo, gli spettacoli degli sbandieratori e ovviamente l'immancabile Palio! Per qualcosa invece di completamente diverso vi consigliamo il "FLE - Festival del Luoghi e delle Emozioni" a Roncade dedicato ai binomi design e industria, design e moda, design e cibo. Non mancate però anche alla "3^ Festa del panin onto" a Zenson (non mancheranno porchetta, sottocosta, formaggi, wurstel, nuggets e patatine fritte) e all'"Arcaday 2018" di Arcade con arte, danza, giocoleria e musica e una fornuta area street-food. Infine, degne di nota sono la manifestazione "Woodstock Days" di Mogliano in cui ci sarà tanta musica, cultura, mercatini tematici, cibo e bevande tutti dedicati a quel periodo storico e la tradizionale "Sagra Dee Teghe" di Albina di Gaiarine tra sport, divertimento e specialità di fagioli!

CONCERTI&TEATRO Per quanto attiene al teatro, segnaliamo subito per i più piccoli lo spettacolo "Il bosco delle fate" a Villa Wassermann di Giavera del Montello con Gli Alcuni, mentre in centro a Treviso va in scena "Emigranti". A Villa Serena di Ponzano, invece, ci sarà "Sartor par femene", interessantissima commedia dialettale. A tema musica invece ecco il concerto di "Arsene Duevi" al Parco degli Alberi Parlanti, all'Antica Chiesa di Biancade "Le prime 3 sonate di Beethoven", a Spresiano la serata "The Summer is magic" e a Silea l'imperdibile "Concerto all'alba" per il Solstizio d'Estate! Attenzione poi anche ai Solisti Veneti live a Nevesa per il "Veneto Festival 2018" e ad "Apericena con sorprese musicali" ad Asolo.

INCONTRI&CORSI Apriamo questa sezione con la presentazione al pubblico del "Restauro del San Michele Arcangelo" presso il Tempio di San Nicolò a Treviso e con l'incontro con Paolo Zardi, autore del libro "Tutto male finché dura" alla Libreria Lovat di Villorba, mentre per chi preferisce un po' di relax conisgliamo il corso "Meditazione attiva di Osho" a Quinto. Se poi vi piacciono i documentari e le belle storie di vita, non perdetevi "Sentiero Italia - I primi 6000km" a Oderzo con l'avventuriero Lorenzo Franco Santin per la rassegna "Fuori dal cinema 2018", o anche "Cine Luna 2018" con il cinema all'aperto di Montebelluna, "Estate sotto le stelle" a Breda di Piave e persino "Sedicitrenta 2018" con una serata 'Buster in Loggia" a Treviso con una serie di cortometraggi di Buster Keaton. E ancora: da Bardin a Villorba ci sarà l'incontro con la showgirl olandese Ellen Hidding; al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso invece il weekend è dedicato ai più piccoli con innumerevoli attiità per tutti i gusti; mentre se siete amanti delle escursioni ecco la passeggiata enogastronomica "Giaverando-Camminando con gusto" e "Natura e Centenario della Grande Guerra" a Fontigo.