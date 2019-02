Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: concerti, incontri e carri mascherati

MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI Il Carnevale entra nel vivo in provincia di Treviso. Saranno cinque le sfilate di carri mascherati organizzate dall'associazione Carnevali di Marca in questo fine settimana. Sabato l'appuntamento sarà a Santa Lucia di Piave e, in serata, a San Vendemiano e Monastier. Domenica 24 febbraio i carri mascherati faranno tappa a Pieve di Soligo e Nervesa della Battaglia per uno spettacolo imperdibile, dedicato a grandi e piccini. Per chi invece preferisce un buon libro ai carri mascherati, gli appuntamenti non mancheranno di certo. Venerdì 22 febbraio Tiziano Scarpa dà il via alla seconda edizione di "Divagazioni" alla biblioteca di Silea con un reading molto particolare presentato a partire alle ore 20.45 (ingresso libero). Alla libreria Lovat di Villorba, Manolo ed Emanuele Confortin presentano, venerdì alle ore 18.30, il loro nuovo libro "Eravamo Immortali" dedicato ai racconti sull'alpinismo. Sempre venerdì 22 alle ore 21, la libreria Canova di Treviso replica con la presentazione del libro: "La Ragazza del Bar Centrale", storia scritta da Alessandro Toso e ambientata a Cison di Valmarino tra Prosecco, calcio amatoriale e provincia veneta. Alla libreria Feltrinelli, infine, Marta Telatin presenta il suo nuovo libro “In tutti i sensi” raccontando la sua percezione del mondo dopo aver perso la vista a soli 13 anni. L'appuntamento è a Treviso per le ore 18. Tutte le presentazioni citate saranno a ingresso libero. Infine, cambiando genere, da segnare in agenda anche l'appuntamento di sabato 23 febbraio con la visita guidata all'azienda agricola Vaka Mora organizzata da Slow Food.

CONCERTI, CINEMA & TEATRO Grandi nomi e concerti da non perdere, questo fine settimana, per chi ama la musica dal vivo. Venerdì 22 febbraio Omar Pedrini porta le sonorità rock dei Timoria al New Age Club di Roncade. Sarà l'occasione ideale per cantare tante celebri canzoni dell'artista, legato alla provincia di Treviso per la grande amicizia con Giulio Casale e i tanti concerti fatti in zona durante una carriera ricca di successi. Emozioni a non finire anche domenica 24 febbraio a Montebelluna con il concerto-evento di Cristiano De Andrè, figlio di Fabrizio. De Andrè canterà i brani immortali del padre a partire dalle ore 21 al Palamazzalovo. A Treviso l'Home Rock Bar omaggia i Nirvana con il concerto gratuito della cover band Lane in programma venerdì 22 febbraio alle ore 21. Sabato 23 febbraio Emma Morton porta a Mogliano il suo mix tra folk scozzese, jazz e pop alla Filanda Motta (ingresso 10 euro). Infine, per gli amanti della musica di nicchia, venerdì 22 febbraio il palco dell'Eden Café ospita la musica soul dei Phototaxis, band di Tel Aviv dalle sonorità molto particolari. Mentre il cantautore trevigiano Gianluca Chiaradia animerà, sempre venerdì dalle ore 21, il Crich Corner di via Barberia a Treviso. Continua, per gli amanti del cinema di qualità, anche il cineforum "Serate di guerra"in piazza San Pio X a Treviso. Se il teatro è la vostra passione non potete perdervi lo spettacolo "Miss Marple", interpretato da Maria Amelia Monti che, al Teatro Comunale di Treviso porterà in scena la detective più famosa di Agatha Christie. Primo spettacolo venerdì 22 febbraio alle ore 20.45 (replica sabato alla stessa ora, domenica alle ore 16).

ARTE & MOSTRE Sarà un fine settimana ricchissimo anche se amate andare per musei. Sabato 23 febbraio ad Asolo apre i battenti la mostra fotografica dedicata ai 50 anni del festival di Woodstock. A Treviso continua la mostra dedicata ad Andy Warhol, genio della Pop Art, negli uffici di Banca Mediolanum in Piazza Pola a Treviso. Da segnare in agenda anche la nuova mostra organizzata a Palazzo Sarcinelli a Conegliano dedicata alla famiglia Ciardi, dinastia di artisti che con le loro opere offrirono una nuova visione poetica sui territori della provincia trevigiana. Continua fino al 24 marzo la mostra a Ca' dei Carraresi "Da Tiziano a Van Dyck: il volto del 500". Da non perdere anche le nuove visite guidate alla mostra "Illustri persuasioni - Verso il boom 1950-1962" al museo Salce di Treviso. Da tenere a mente, infine, le mostre: i "Viaggiatori del cosmo. Meteroriti & Co." al Museo Civico di Montebelluna, per scoprire i segreti dello spazio, "Interpretazioni visive" di Walter Marin a Roncade e "La vibrazione del colore" di Nicoletta Belli a Cison di Valmarino.