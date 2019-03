Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: film, incontri e tanto spazio ai motori

MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI Sarà un fine settimana a tutta velocità in provincia di Treviso. Gli amanti dei motori dovranno segnarsi in agenda due appuntamenti da non perdere. Il primo inizierà sabato 23 marzo e andrà avanti fino a domenica 24. Stiamo parlando degli open day della concessionaria Harley Davidson di Treviso che ha organizzato uno speciale fine settimana di eventi e test-drive su strada per i suoi clienti. L'appuntamento di punta sarà però all'ippodromo di Sant'Artemio dove domenica mattina scenderanno in pista le Mustang della concessionaria Automarca. Una giornata di grande spettacolo per gli amanti dei motori con esibizioni di drifting e la consegna di due modelli esclusivi prodotti dalla casa automobilistica americana. Se i motori non sono la vostra passione, Treviso e provincia sapranno comunque soddisfarvi con molte altre proposte a cominciare dall'incontro con il cast del film "Ricordi?" al cinema Edera di Treviso, alle ore 17. In sala sarà presente il regista Valerio Mieli e gli attori Luca Marinelli e Linda Caridi. Per i più piccoli invece divertimento assicurato con il weekend della scienza al Parco degli alberi parlanti.

CONCERTI, FESTE & TEATRO Immancabile l'appuntamento con la musica. Venerdì 22 marzo a Ca' dei Ricchi l’ensemble Arsenale omaggia Stefano Scodanibbio, scomparso nel 2012, con un repertorio speciale dedicato ai suoi brani. Tutt'altro genere all'Home Rock Bar, sempre venerdì sera, con la cover band dei Limp Bizkit a ingresso gratuito. Il weekend della musica live si concluderà domenica al Dump di Treviso con il concerto di Mimosa. Se cercate invece una serata di divertimento sfrenato vi consigliamo l'evento "2000 Mania" al New Age Club di Roncade per ballare fino a notte fonda con i successi del nuovo millennio e lo speciale party-hard dell'Home rock bar a Treviso per un sabato sera piccante animato da degli orsetti speciali. Se il cinema è la vostra passione segnatevi in agenda l'appuntamento di sabato 23 marzo con la proiezione del documentario "Before the flood" interpretato da Leonardo Di Caprio. Chi ama il teatro infine, non può perdersi le esibizioni di Lella Costa con lo spettacolo "Questioni di cuore" e di Pippo Franco in "Non ci resta che ridere" per la fondazione Pietro Ronchin a Mogliano Veneto.