Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ecco lo Psychiatric Circus con Alcatraz!

MANIFESTAZIONI, CIBO&VINO Dopo i successi e le numerose repliche da decine di migliaia di spettatori dello show “Psychiatric Circus”, la compagnia di acrobati e attori diretta dalla famiglia Bellucci-Medini, torna in scena con un nuovo esilarante e irriverente show di circo-teatro. Ambientato tra le mura della celebre prigione di San Francisco, “Alcatraz” è uno spettacolo inedito a metà tra circo e teatro, con un ricco cast internazionale di acrobati, artisti circensi e attori, tra cui Alberto Gamberini, attore teatrale che ha lavorato per dieci anni con Paolo Poli. Uno spettacolo che si propone a una platea italiana ed europea come novità assoluta, con tanta interazione con il pubblico e ricco di colpi di scena, accompagnato da una colonna sonora a tinte rock, con un musiche originali. L'evento per tutti i gusti di questo fine settimana trevigiano è però la VII edizione di "Assaporando Cison", bellissima e gustosissima manifestazione enogastronomica. Ci saranno dimostrazioni, degustazioni, incontri con esperti ed artigiani del gusto! Se poi amate il buon vino fate attenzione alla Primavera del Prosecco che propone nel weekend le mostre di Col San Martino e Cordignano! Se però preferite gustarvi un calice in città, vi consigliamo l'incontro enologico con degustazione "Elisabetta Abrami, la Regina dei Franciacorta" da Qvintessenza, mentre da Ikiya c'è la classica serata "Made in Osaka" in stile giapponese. Infine, per la solidarietà, non dimenticate le "Cento cene" di Emergency all'Agriturismo Il Cascinale.

CONCERTI&TEATRO Apriamo questa sezione con le due serate di musica al Mattorosso di Montebelluna che presenta il duo Black&James e il trio Jaguari. Al PinUp Pub di Volpago arrivano invece le sigle dei cartoni animati con "La mente di Tetsuya", a Silea il concerto dei Dirty Eyes con una serata tributo agli Ac/Dc, a Vittorio Veneto poi non puà mancare la serata "OpenMic Jam Session" allo Spazio Mavv, o ancora al Corner Live di Mareno "Willy Mazzer & The Headhunters" e il "Ropsten Release Party" al Benicio Live Gigs di Giavera, mentre al Bosketto di Treviso ci sarà il cantautore trevigiano Gianluca Chiaradia. Il live però in assoluto più atteso sarà a Roncade con i Maneskin, band rivelazione di X-Factor, al New Age Club!

Per il teatro appuntamento con "Poesia de la reina" al Teatro Accademico di Castelfranco, con "A cena con il dottor Frankenstein" al Teatro del Pane di Villorba e a Crespano del Grappa "Un sacchetto d'amore" per la rassegna Centorizzonti di Teatro 2018, mentre al Teatro Comunale di Treviso va in scena lo spettacolo "L'idea di ucciderti" con Fabio Sartor e Caterina Murino, centro città che presenta poi al Cinema Corso il Teatro Umbro dei Burattini con una reintepretazione di "Pinocchio". Per i più piccini appuntamento poi anche con "Punto e punta" al Teatro Sant'Anna!

INCONTRI&CORSI Per quanto concerne i corsi, occhio a "Meditazioni attive" a Castelfranco Veneto, mentre da Robe Turche a Treviso ecco "Essenzialmente amore", per imparare ad usare gli oli essenziali. Per gli incontri, invece, ecco il "Convegno in Viticoltura" a Ponte di Piave, il contest per non scrittori "In sei parole" allo Spazio Caffelarte di Paese, la presentazione del libro di poesie "Momenti di felicità" di Alberto Fratantaro a San Pietro di Feletto o quella del libro "Quasi niente" di Mauro Corona e Luigi Maieron al Radiogolden di Conegliano, a Preganziol "Love Shaman Way" per scorpire il proprio animale guida, a Silea il reading musicale "Alberi" con Erica Boschiero e Vasco Mirandola, a Villorba la presentazione del libro "Il tango argentino" con lezioni di ballo per tutti, mentre al centro commerciale Conè di Conegliano arrivano i 'musers' Marco Cellucci e Sofia Dalle Rive! Se però preferite rimanere nel capoluogo, possiamo consigliarvi, per i più piccoli, il "Gioco di inOrto", "La poesia all'arte" del CartaCarbone Festival per la Giornata Mondiale della Poesia e l'inizio della campagna elettorale del sindaco Manildo con "Tutti in campo per il secondo tempo". Infine, per gli amanti delle escursioni, non perdete la "Camminata ad anello tra i fiumi Sile, Zero e Dese".