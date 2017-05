Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ecco Zhyto Festival e Ippodromo in Festa!

MANIFESTAZIONI Due sono gli eventi più attesi di tutto il fine settimana nella Marca trevigiana ed entrambi nel capoluogo. Iniziamo con "Ippodromo in Festa" presso il Sant'Artemio di viale Felissent: la prima edizione di un nuovo evento rivolto al grande pubblico e alla famiglia. Un contenitore ricco di tante iniziative e spettacoli che animeranno i tre giorni di kermesse a partire dal venerdi pomeriggio, per la gioia degli appassionati dei cavalli e non solo. Presenti anche alcune discipline equestri organizzate direttamente dalla FISE, la federazione italiana sport equestri, mentre il GIA, gruppo italiano attacchi, organizzerà alcune sfilate dimostrative di carrozze e nelle serate di sabato e domenica uno show multirazza con il coinvolgimento di una selezione di cavalli. Ma non finisce qui: ci sarà anche tanta musica, danze, laboratori per i più piccoli e persino momenti culinari con lo Spiedone Day e la gara di grigliatura delle salsicce!

La seconda manifestazione che si apre nel weekend è poi "Isola del Gusto - Beer Fest Festival Zhyto - Gastronomia" in Pescheria a Treviso, una festa con un’iniziativa che vede protagonista la tradizione gastronomica, birrifici artigianali di tutta Europa e musica dal vivo, in una cornice scenografica d’eccellenza. Durante la manifestazione sarà possibile assaggiare i tanti piatti proposti dai vari ristoratori, che includono sia ricette della tradizione che raffinate rielaborazioni creative. Inoltre, non mancherà l’occasione per degustare una ricca varietà di birre artigianali provenienti da birrifici internazionali di eccelsa qualità. A Follina invece troverete "Birra Follina Street Food&Music", tre serate tra birra artigianale, street food e tanta buona musica, mentre al castello di Roncade non mancate a "Cantine aperte"!

Vi consigliamo poi la Primavera del Prosecco che troverete a Conegliano, Vittorio Veneto e Corbanese di Tarzo. Nel vittoriese l'appuntamento principale sarà però quello di "Vini in Loggia" con ben 30 cantine, diversi eventi, musica e tanto pesce, mentre da non perdere sono anche la "Mostra del Prosecco Superiore Rive di Ogliano" e la "46^ Mostra die vini di collina" a San Pietro di Feletto. Se però volete qualcosa di veramente diverso, allora fa per voi a Silea "In fuga dalla realtà" di Escape Room Revolution, un misterioso gioco di enigmi e logica basato sull'affascinante storia della famiglia Ricoletti, una ricca famiglia veneziana del fine 800. La padrona di casa viene assassinata e la tua missione è di riuscire a risolvere il gioco entro 60 minuti. Infine, segnaliamo anche il ballo di fine anno dell'Istituto Mazzotti con "Prom Mazzotti" alla discoteca Odissea di San Biagio di Callalta e la fase finale dei "Treviso Innovation Days" con la presentazione del libro "Impavidi Veneti" all'Auditorium Santa Caterina di Treviso. Ultime proposta per voi sono poi il "Pap Art Festival" a Vittorio Veneto, al Parco Papadopoli, in una tre giorni dedicata alle arti visive e alla musica dal vivo, la "Festa del Bastardino" con ENPA Treviso sulla mura della città e il primo raduno nazionale della community di mamme portatrici in fascia "Portami con te - felicità a fasce d'età", il tutto a Vedelago con molteplici attività per ogni sesso ed età, compresi laboratori per i più piccoli!

CONCERTI Attenzione, nel fine settimana in centro storico a Treviso assolutamente da non perdere sono i tanti appuntamenti proposti da "Treviso Suona Jazz 2017": ci saranno concerti, workshop e incontri di vario tipo. Il momento però più atteso è con Pau dei Negrita e il suo duo dj dei Digital Monkey Beat all'Home in zona Fonderia a Treviso. Altri appuntamenti sono invece il "Saggio di musica moderna" all'Isituto Michelangeli di Conegliano, la musica degli "Shà and The Banals" ad Asolo, "Intrecci di '900 - Ritrarre l'anima" al Museo Bailo di Treviso e l'ultimo concerto di Antiqua Vox al Museo di Santa Caterina con "Arie et canzone". Se non vi basta, ecco anche il live dei Cicamama al Gallo Rosso di Fregona e il concerto "Io voglio vivere" con 'La mia terra band' e 'Liberi di volare' al Teatro Eden di Treviso.

CORSI, INCONTRI E SPORT Per questa sezione vi proponiamo subito la presentazione, a Zero Branco, di "Oltre il terrorismo" libro del generale Mori, a Villorba l'incontro con l'autrice di "In mezzo al mare scuro come vino" Beatrice Giai Gischia, l'inaugurazione del "World Police Museum" a San Biagio di Callalta e anche il workshop "Erbe di maggio" all'Oasi di Cervara a Quinto. Se però siete ancora poco convinti, ecco altri eventi a cui potrete partecipare nei prossimi giorni: "Scopri cosa sa fare una Subaru" a Vidor, "Incontro di meditazione attiva di Osho" a Treviso come anhe "Pranic Healing Day", l'attesissima corsa non copetitiva "Co' rivo rivo" a Paese, l'escursione cicloturistica "Asolo-Jesolo" e quella "Alle sorgenti del Livenza", la V edizione della camminata interculturale di "A spasso con i popoli" a Castello dif Godego, il il "TIM Show" in piazza a Oderzo, oltre alla "Fiera-convegno del benessere, movimento, vibrazioni e buon cibo" a Spresiano e alla "Caminada del bruscandolo" a Mogliano Veneto, con super risottone finale per tutti.

MOSTRE Apriamo questa sezione con "Bellini e i Belliniani" al Palazzo Sarcinelli di Conegliano: la mostra prosegue le esplorazioni sulle trasformazioni dei linguaggi della pittura veneziana e veneta negli anni magici tra Quattro e Cinquecento. L'esposizione è, dunque, un’occasione per interrogarsi sull’eredità belliniana, ricostruendo con originalità una rete di rapporti e connessioni, mettendo in luce il raffronto possibile tra storie e opere, protagonisti e comprimari su palcoscenici diversi e alternativi e tuttavia legati da analogie e contiguità logiche e strutturali. A Ca' dei Carraresi di Treviso potrete invece trovare le opere di Vittorio Carradore, noto paesaggista contemporaneo, con "Percorso immaginario tra i sentieri dell'anima".

Ancora poco convinti? Allora vi proponiamo anche le mostre "Eclettico. Dalla murrina storica l'opera di Antonio dei Rossi" a Palazzo Todesco di Vittorio Veneto, "Intorno alla Tomba Brion: Carlo Scarpa e il paesaggio" a Mogliano Veneto, le opere di Giorgio Maronese in Municipio a San Biagio di Callalta e al Museo Bailo di Treviso "Lost in Arcadia". Infine, ecco per voi anche la mostra storica "Castelli ed armi" (in esposizione più di 60 pezzi di armi bianche dall'epoca romana fino al Medioevo) a San Zenone degli Ezzelini, "Mutazioni" di Silvia Cacco presso 47Anno Domini a Roncade, "Inevoluzione", mostra di ceramica contemporanea a Conegliano, oltre a "Message in a bottle" nella Sala dei Battuti del Duomo di Treviso, "I fiori di Giò" in via Ortazzo e "MIXART - Diversità e identità nell'arte" in Borgo Mazzini.