Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ecco il "Fish 'n Grill" e i gatti più belli al mondo

MANIFESTAZIONI Apriamo questa sezione con l'attesa premiazione del "Concorso Vincenzoni" per soggetti cinematografici che si terrà al Museo di Santa Caterina, mentre a Zero Branco non perdertevi l'inaugurazione de "Il Convivio di Villa Guidini" che presenta anche, per i più piccini, lo "Halloween Party". Poi, per l'enogastronomia, occhio anche a: la "18^ Rassegna dei Vini del Piave e del Livenza" a Portobuffolé, la "Quarta de Otobre" a Santa Maria di Feletto, la "113^ Fiera Franca del Rosario" a Segusino (con specialità formaggio S-cech), la "34^ Festa de a Suca" a Lovadina, la "Festa della zucca" a Sernaglia della Battaglia, la mostra-mercato "Fiori d'Autunno" a San Polo di Piave e ovviamente l'immancabile "74^ Festa dei Marroni di Combai" (tra pasticcio, gnocchi, tortelli, spezzatino, farine, creme dolci e birre a tema 'castagna')! L'evento però più atteso di tutto il fine settimana è sicuramente quello del "Fish 'n Grill" a Prato Fiera di Treviso grazie alla Gastronomia Albertini! Tutte le sere dall’ora dell’aperitivo ci sarà una grande proposta gastronomica a base di ottimo pescato e gustose ricette, oltre a musica dal vivo, dj-set, aperitivi, menu speciali e dolci fatti in casa. Infine, per gli amanti degli animali, all'Ippodroo di Villorba andrà in scena la kermesse "I gatti più belli del mondo", con un centinaio di espositori e centinaia di gatti delle razze più diverse, dalle più comuni alle più rare. Ah, e non dimenticatevi anche la "Mostra del libro e scambio cartaceo" di Ceneda!

CONCERTI, TEATRO, ESCURSIONI & INCONTRI Per la musica vi proponiamo il live di "Brian Auger’s Oblivion express" al Corner Live di Mareno di Piave e il classico appuntamento degli "Asolo Matinée" con Makiko Iwakura e Nanako Takaki. Per il teatro, invece, ecco lo spettacolo "La Tribù into the colors" a Codognè. Se poi vi piacciono le escursioni, consigliamo "Ai margini della wilderness" con partenza da Mogliano e arrivo a Caralte (BL).