Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra mostre d'arte ed enogastronomia

MANIFESTAZIONI Uno degli appuntamento pià attesi del weekend è a Badoere con "Veneto spettacoli di mistero" e la sua proposta de "I misteri del Sile"! Lungo un suggestivo percorso notturno tra campi e fontanassi, ritroverete il Massariòl, l'omèria, le fave e l'oscura leggenda della Cagnetta Cornaro. Storie che oggi sopravvivono solo nei racconti degli anziani, ma che affondano le radici in una antica cultura locale fatta di dura fatica, ma pur sempre capace di visioni fantastiche. Per l'enogastronomia, occhio invece a: "Novello in vintage: festa d'autunno in cantina" alla Cantina Pizzolato di Villorba, la "Festa di San Martino" a Falzè di Piave, la "Quarta de Otobre" a Santa Maria di Feletto, la "34^ Festa de a Suca" a Lovadina ed i "Festeggiamenti di San Martno" a Nervesa della Battaglia.

CONCERTI, TEATRO E CORSI Sono molteplici gli appuntamenti teatrali di questo fine settimana! Il maggiormente atteso è sicuramente "The Deep Blue Sea" al Teatro Comunale di Treviso con la nota e bellissima attrice Luisa Ranieri. A Santa Bona, invece, attenzione allo spettacolo "Don Camillo" per la rassegna teatrale "Un palco a Santa Bona", mentre al Teatro Sant'Anna per i più piccoli andrà in scena "L'albero di Pepe", senza dimenticare che al Teatro Eden è in calendario "Noi c'eravamo...non solo donne nella Grande Guerra". A Miane, poi, ci sarà "L'An de fan- Tra gurtta, amori e speranze". Per quanto riguarda la musica, invece, consigliamo il live dei "Monocorda" a Possagno, il live di "Tolo Marton con Bluejside" al Corner di Mareno di Piave, anche se il momento da segnare in agenda è quello con il concerto della intramontabile Iva Zanicchi al Teatro dell'Accademia di Conegliano. Infine, come corso vi segnaliamo "La potatura degli alberi da frutto" da Bardin Garden Store a Treviso.