Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ecco i Woodstock Days e Suoni di Marca

MANIFESTAZIONI, CIBO&VINO L'evento più atteso del fine settimana è sulle Mura di Treviso con "Suoni di Marca 2018" con il suo poliedrico format fatto di concerti (ad esempio quello dei Give Us Barabba) che spaziano dal blues al reggae, dalla musica classica al rock progressive, dal trip-hop al soul, dal folk al jazz, dalla canzone d’autore alla scena alternative rock fino al tango. La kermesse offre serate musicali tematiche, che il pubblico potrà apprezzare anche passeggiando tra i colori della mostra mercato, gustando aperitivi e cene o semplicemente ascoltando una straordinaria serie di concerti gratuiti. Da non perdere poi l'Agost Bier Fest di Signoressa, la grande festa della birra in programma fino all'8 agosto nella frazione di Trevignano con musica, balli e tanto buon cibo unito a una spettacolare varietà di birre. Se però vi piacciono le tradizioni, ecco allora che fa per voi "La Mussada" a Pianezze, ossia un evento dedicato all’arte della fienagione tra costumi e sapori di un tempo con anche una festa country, un convegno sulla tutela della montagna e la discesa delle “musse”! A Mogliano invece tornano finalmente, dopo il rinvio per maltempo, gli attesi "Woodstock Days", due giorni a ingresso gratuito di musica nello spirito del celebre concerto rock del 1969, un weekend di concerti ma anche dibattiti e interventi culturali per comprendere quell’evento che cambiò radicalmente il mondo della musica rock.

E poi, se siete amanti del buon vino, magari Colfondo, non potete mancare a "Dalla cima a fondo" a Farra di Soligo per la rassegna "Calici di stelle" dove ci saranno ben 12 cantine locali , 3 ristoratori ed 1 pasticceria per far fronte anche ai palati più esigenti. Inoltre, se volete titillare le vostre papille gustative, occhio anche a "Viña escondida: cena esotica e suoni latino-americani sotto i vigneti“ a San Polo di Piave presso la Cantina Ca' di Rajo, ain cnetro a Treviso "Qvintessenza Truffle Week" per un fine settimana dedicato alle piatenze a base di tartufo e persino l'interessantissima "22^ Mostra dei formaggi Bastardo e Morlacco del Grappa" a Borso! Infine, per lo sport c'è la "Cicloturistica La Croda" con partenza da Follina rigorosamente in bicicletta vintage, mentre a Tarzo ci sarà la IX edizione di "Cortili dell'arte" che ha chiamato a raccolta più di 90 artisti fra pittori, scultori, fotografi, ceramisti. Le case e le corti per l’occasione si apriranno per accogliere le opere e i loro autori, in un incantevole percorso espositivo che si snoda per le vie del paese. Molti gli eventi collaterali di animazione culturale come teatro, musica, esperienze di stampa e ceramica, laboratori.

CONCERTI Per quanto riguarda la musica, proponiamo subito "Aperitivo sote 'l zsaresèr con Vise & The Cocco's Nuts“ a Follina, la serata disco "Vieni da me" al Club Casa di Caccia di Monastier, mentre in centro a Treviso va in scena il connubio tango-musica, per la rassegna Estate Trevigiana, con lo show della Compagnia Tango Vivo con l'orchestra Corazon de Tango. Al Sottovento invece è l'ora della "Fluo Night" , mentre ad Asolo ci sarà "Amore Radio Show" con Lorenzospeed. Siamo però sicuri che l'evento di maggior grido di questo weekend è però il decimo compleanno dei "Los Massadores" a Villa Emo di Vedelago!

CORSI&CINEMA Per il cinema a Montebelluna ci sono i film all'aperto di "Cine Luna" con la proiezione della pellicola "Benvenuto in Germania", anche se l'evento più atteso è sicuramente con l'attesissimo "Edera Film Festival" di Treviso con ben 6 lungometraggi, 12 documentari, 24 cortometraggi, il tutto per ospitare opere di filmmaker emergenti under 35, impegnati a narrare la realtà e le sue trasformazioni. Se poi vi interessa la composizione di musica digitale, prestate un occhio al "Workshop Digital Composer" previsto a l Teatro delle Voci di Treviso.