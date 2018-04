Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: è l'ora di "Primavera in Castello"!

MANIFESTAZIONI L'evento più atteso di tutto il weekend è sicuramente la "Primavera in Castello" a Roncade: sarà una bella opportunità per scoprire un'elegante vetrina, tra le più rilevanti in Veneto, dedicata agli amanti dell’abbigliamento, dei bijoux d'arte, dell'artigianato più esclusivo e ricercato, anche perché quest'anno saranno oltre 100 gli espositori presentii. Per gli amanti del cibo ci saranno i Truck Food e lo spazio ristorante dove poter pranzare e gustare delizie di stagione e piatti a base dei presidi Slow Food. Da non dimenticare che il Castello è anche cantina quindi da non perdere ci sono pure le degustazioni.

CONCERTI&TEATRO Apriamo questa sezione con due appuntamenti da non perdere al Teatro del Pane di Villorba: ecco infatti la cena spettacolo "Tre cuoche, un morlacco e uno chef" e il concerto di Alberto Cantone. Sempre a tema musica sono poi i concerti di Giorgio Barbarotta al Bosketto di Treviso, i Turbomax al PinUp di Volpago per un tributo a Max Pezzali, Nikk & The Bad Boys al Gallomania di Trevignano, mentre allo Spazio Mavv di Vittorio Veneto è l'ora di Sid Griffin. Il live però in assoluto più atteso è quello della mitica Gianna Nannini alla Zoppas Arena di Conegliano, anche se non da meno è la musica anni '80 al Lord di Castelfranco con Fiordaliso e Papa Winnie! Ancora poco convinti? Allora eccovi altre proposte: Matt The Drifter live alla Birreria Zuita di Montebelluna, la Relic Blues Band all'Home in Fonderia, i The Matt Project al Corner Live di Mareno, il concerto d'organo alla Chiesa di San Giuseppe con Jeroen Koopman e infine il classico Matinée Musicale a Conegliano.

Per quanto concerne invece il teatro, appuntamento atteso al Teatro Comunale di Treviso con lo spettacolo "Vincent Van Gogh. L'odore assordante del bianco" con il noto attore Alessandro Preziosi, mentre a Santa Lucia di Piave ci sarà Giovanni Betto con "Neve". Se però preferite la vera comicità, ecco che vi consigliamo "Stand Up Balasso" con il celebre Natalino Balasso al PalaMazzalovo di Montebelluna, o anche il classico "Temporary Show" di Carlo&Giorgio al Teatro Eden di Treviso. Infine, per i più piccoli, ecco "Il coniglio Cilindro e la spada nella roccia" al Teatro Sant'Anna.

INCONTRI&CORSI Il primo appuntamento che vi segnaliamo è con "Incontro tra generazioni" di Orpea a Casier, mentre alla Casa del Podestà di Treviso ecco "Create-Riscopri la gioia di essere te". Se poi vi piace l'arte, non perdere la live performance di Pier Callegarini "Le 7 meraviglie", mentre per il palato consigliamo la "Ramen Night" da Ikiya in centro a Treviso. Poi, consigliamo anche il corso di Pranic Healing, sempre a Treviso, e l'escursione "Nordic Walking ad Arte Sella".