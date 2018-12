Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: la Marca si veste di Natale tra mercatini, dolciumi e vin brulè

MANIFESTAZIONI & CORSI Natale è ormai sempre più vicino e sono quindi diversi gli appuntamenti a tema che si dipanano lungo tutta la Marca trevigiana. Iniziamo da "Profumi di Natale in piazza" a Roncade, il quale presenta un classico mercatino natalizio ed uno di modellismo, una mostra di artisti vari, attività didattiche per i più piccoli, l'inaugurazione del presepe e l'accensione dell'albero di Natale; il tutto oltre ad una gustosa area dedicata al cibo! Nel caso preferiate però impegnare i vostri figli in attività diverse "dal solito", all'oratorio di Biancade prenderà il via il "4° Torneo di dama italiana under 14". A Villa Lunardi di Borso del Grappa, invece, andrà in scena "Aspettando il Natale" per tanto divertimento a tema natalizio con laboratori creativi, letture animate, trucca bimbi, mercatino natalizio e Babbo Natale! Durante l’evento sarà poi aperto per l’occasione uno stand con bevande calde, vin brulè, cioccolata calda, castagne arroste e deliziosi dolci. Non perdetevi poi il "Mercatino di Natale" di Collalto tra bancarelle di addobbi natalizi, libri di storia, dolci come il “Croccante di Collalto”, pane fatto in casa e vin brulè! Se però preferite rimanere nel capoluogo, allora occhio al ritorno del classico "Natale in Borgo" previsto per domenica tra Borgo Cavour e via Canova (dalle 8 alle 19) con il classico mercatino dell'antiquariato e del collezionismo. E ancora, appuntamento anche con "Aspettando il Natale a Casier" tra mercatini, idee regalo, tiramisù e attività per i bambini. Infine, per una vera gita fuori porta, consigliamo i "Mercatini di Natale", presso la Birreria Pedavena (BL), tra musica, idee regalo, prodotti tipici e artigianali, specialità culinarie, creazioni artistiche, laboratori e truccabimbi per i più piccini, vin brulè, cioccolata, sidro, castagne, strudel di mele con crema alla vaniglia calda e tanti dolci natalizi!

CONCERTI & TEATRO In questa sezione vi segnaliamo il tradizionale "Concerto di Natale" a Conegliano ed il live de "My Uncle Stoat e They Go" al Corner Live di Mareno di Piave. Alla birreria Ottosensi di Treviso andrà invece in scena la "Violet - Goth Night" con musica Post Punk, Darkwave, Minimal Synth & alternative 8O's. Se però preferite il teatro, magari godendevelo con figli e nipoti, allora fa al caso vostro "Cenerentola in bianco e nero" al Teatro Sant'Anna di Treviso.