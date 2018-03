Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ecco la Fiera BioSalute e la Fiera di San Gregorio

MANIFESTAZIONI Sono ben tre gli appuntamenti principali previsti per il weekend trevigiano. Il primo è a Santa Lucia di Piave con la "9^ Fiera BioSalute" (che presenta anche il Centro Shakti Pranic Healing): saranno oltre 130 gli espositori a disposizione degli dei visitatori per imparare a conoscere ed approfondire il settore del benessere naturale biologico e biodinamico, stand commerciali di eccellenze alimentari, medicine naturali, terapie olistiche e bionaturali, yoga, ayurveda, shiatsu, Reiki, cosmesi – igiene, massaggi, integrazione posturale, prodotti biologici, erboristeria, energie rinnovabili, abbigliamento naturale, arredamento, artigianato e associazioni. Poi segnaliamo l'attesa "300% Wine Experience" a Villa Emo di Vedelago che vi permetterà di conoscere e approfondire i 300 vini dei 100 migliori produttori vinicoli veneti! A Valdobbiadene è invece l'ora della "Antica Fiera di San Gregorio": sono attesi oltre 70.000 visitatori e 150 espositori con una forte specializzazione in ambito di tecnologie e macchinari per la viticoltura, che fa di San Gregorio il punto di riferimento per i produttori dell’area del Prosecco Superiore.

CONCERTI&TEATRO Il fine settimana teatrale si apre al Teatro Comunale di Treviso con lo spettacolo "Delitto e castigo" che porta sul palco i noti attori Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio, o ancora per i più piccoli "La voce della Sirenetta" con Fata Corolla e Fata Valeriana al Teatro Sant'Anna. Poi a Sarmede c'è "Avan-spritzacolo" de La Ghenga Fuoriposto, a San Fior "L'ammmore" con Giovanni Betto e Paolo Perin. Infine, occhio allo spettacolo "Il ritorno di Irene" al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto e a "Pasta corta" al Teatro del Pane di Villorba per una serata "cinema e pastasciutta all you can eat". Per quanto concerne la musica, ecco il live della "Bill Toms Band" al Mattorosso di Montebelluna, la "Meet Your Jam" allo Spazio Mavv di Vittorio Veneto, "Little George Sueref" al Corner Live di Mareno di Piave e "Chris Horses & Joe Bianco" a Villa Guidini di Zero Branco. La serata però in assoluto più attesa è quella all'Anima di Spresiano con "Ma che ne sanno i 2000" e la presenza di Gabry Ponte!

INCONTRI&CORSI Per quanto concerne i corsi, occhio a "Meditazioni attive" a Castelfranco Veneto. Per chi ama il cinema invece, appuntamento con il film "The Crown's Egg" da Treviso Ricerca Arte. Inoltre, occio a "L'illusione che non basta" alla Filanda Motta di Mogliano Veneto, l'escursione "Nordic Walking sul Monte Altare" a Ceneda e il classico "Torneo Piero Dotto - Super Challenge Under 14" di rugby a La Ghirada di Treviso!