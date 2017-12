Cosa fare a Treviso e provincia per un Capodanno tra concerti, feste e cenoni

FESTE, CONCERTI&CENONI Apriamo questa sezione dedicandoci un attimo al capoluogo. A Treviso infatti il Capodanno si apre in realtà sabato 30 all'Home Rock Bar in Fonderia che per l'occasione ha organizzato una super festa alla presenza di due voci e volti noti di Radio Deejay, ossia Nikki e Dj Aladyn. A fare da padrone il 31 sera è invece il centro storico cittadino che ospiterà diversi eventi musicali tra Piazza dei Signori, la Loggia dei Cavalieri e Piazza San Vito (si passerà dalla musica commerciale, a quella anni '60 fino al liscio), ma soprattutto il classico "Concerto di Capodannno" al Teatro Comunale Mario del Monaco e il tradizionale spettacolo pirotecnico dalla Torre Civica. Fuori mura, invece, potrete partecipare a "Capodanno Sogno Numero2 - Festa per famiglie" in Borgo Mestre come anche l'idea alternativa del "Capodanno alla stazione di servizio in Tangenziale". Se però preferite qualcosa fuori città, le possibilità sono veramente molteplici. Partiamo ad esempio da Asolo: qui potrete trovare il "Capodanno per famiglie" in Villa Flangini, il "Capodanno italiano" in Villa Razzolini Loredan, il "Capodanno 2017" all'Hotel Villa Cipriani e persino l'atteso "Matinée Gala - Concerto di Capodanno". Sempre poi nei dintorni di Treviso troviamo anche il "Capodanno Zen" in Colonia Agricola a Carbonera, la serata "Random, una festa a caso" alla discoteca New Age di Roncade e anche il "Capodanno sul Montello" all'Osteria Riva dei Croderi a Nervesa della Battaglia. Spostandoci poi un po' pià distante da Treviso troviamo anche il concerto "Capodanno con il Dedalo Trio" al Teatro Da Ponte di Vittorio Veneto, il "Cenone di Capodanno 2017" al Castello di Conegliano e soprattutto la super serata del "Capodanno a San Vendemiano" con animazione e la musica dal vivo di Radio Company! Se poi preferite le cene-spettacolo, allora non mancate al "Veglionissimo" del Teatro del Pane a Villorba!

Ancora non vi basta? Allora vi citiamo altre possibilità "varie ed eventuali" (dettagli nelle singole pagine Facebook): a Paese il Capodanno alla "Trattoria Vecio Borgo", il "Capodanno con fiaccolata" sul Monte Grappa partendo da Asolo, il "Cenone di Capodanno" al ristorante Orobasilico in centro a Treviso, il "Capodanno in Locanda" a San Zenone degli Ezzelini, il "Capodanno 2018" al LORD di Castelfranco Veneto come il "Capodannati" alla Libreria Ubik, il "Capodanno" alla Taverna del Vecchio Mulino di Oderzo come "New Year's eve party" al Bully's, la 5^ "KizombaMarathon" alla discoteca Diamantik di Gaiarine, "Valdo Happy New Year" alla Caneva dai Boret a Valdobbiadene, "San Silvestro" in Casa di Caccia a Monastier, il "Capodanno Latino 2018" al Dema di Lancenigo, "Cenone - La Festa" al Sottovento in Feltrina a Treviso e anche "NYE 2018 - Capodanno" alla discoteca Havana in zona Fonderia, il "Cenone di Capodanno" all'Agriturismo Busa Dea Messa a Volpago del Montello ed il "Capodanno Arrogante 2018" alla discoteca Supersonic di San Biagio di Callalta. E ancora il "Capodanno&Benessere" al Bamboo Spa di Montebelluna come anche il "Capodanno" in Piazza Dall'Armi, il "Capodanno 2018" al ModularSpace di Villorba e "American Pie / College New Year Eve 2018" al Wakepark Cable 7 di Carbonera.

Infine, non mancate di visitare la Casa di Oscar a San Fior con le sue oltre 70mila luci di Natale e, a Belluno, i Mercatini di Capodanno e la classica festa in piazza per l'ultimo dell'anno! Ah, e non dimenticate persino la 82^ edizione del "Presepio vivente - Sacra rappresentazione" a Revine"!

MOSTRE Qui vi consigliamo, a Treviso, la nuova mostra della Collezione Salce al Museo di San Gaetano "Illustri persuasioni. Tra le due guerre" dove sono esposte un centinaio di magnifiche testimonianze dell’arte pubblicitaria tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, dal 1920 al 1940 (che offre anche le 'Visite guidate a partenza aggregata'), poi la mostra "Carlo Scarpa e il Giappone", l'attesissima "Andy Warhol Superstar" (oltre 40 opere del maestro, provenienti da collezioni private, daranno vita ad una straordinaria mostra evento dedicata al noto artista) a Ca' dei Carraresi. In centro al capoluogo potete trovare però anche la mostra "Lotterie, lotto, slot machines. L'azzardo del sorteggio: storia dei giochi di fortuna" in Fondazione Benetton, la mostra "Impermanence" alla B#S Gallery, "Sulla strada tra bianco, nero e un po' di grigio" di Giandomenico Palmisano allo Spazio Paraggi, "Calendario Arte Fiera Dolomiti 2018" alla Barchessa di Villa Quaglia, a Palazzo Giacomelli "La nostra Treviso" e l'esposizione "Oltre l'immagine" a Ca' Sugana.

Il tutto oltre a "Ritratti: Tiziano, Tintoretto e artisti veneti del XXI secolo" alla Barchessa di Villa Giovannina a Villorba, "Enigmi gestuali" di Franca Baldan a CastelBrando di Cison di Valmarino, "Light and colors" di Piero Cappellazzo da 47Anno Domini di Roncade e soprattutto l'attesa "35^ Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia" di Sarmede. E ancora non può ovviamente mancare la bellissima "Le trame di Giorgione" a Castelfranco Veneto, le esposizioni di fotografie dell'occupazione durante la Grande Guerra "Vittorio diciotto" al Museo del Cenedese di Vittorio Veneto e "Altipiano. Escursioni nell'opera e nel paesaggio di Mario Rigoni Stern" a Montebelluna e persino la mostra "Dylan Dog negl incubi di Alberto Martini" a Palazzo Foscolo di Oderzo! Infine, attenzione anche alla mostra di presepi "Nella culla del Divino" a Roncade con le opere di Christian Apreda e l'omonima "Mostra di presepi" a Silea, a "Viaggiatori del cosmo. Meteroriti & Co." al Museo Civico di Montebelluna per scoprire i segreti dello spazio e pure a "A tu per tu con Giotto - Alla scoperta della Cappella degli Scrovegni" a Conegliano.