Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: guida ai Panevin della Marca

PANEVIN: LA GUIDA AI FALÒ DELLA MARCA Primo fine settimana del 2020 all'insegna della tradizione con i Panevin della provincia di Treviso. Tantissimi gli appuntamenti in programma tra il 5 e il 6 gennaio. Vediamoli insieme:

ARCADE: 5 gennaio 2020 in Piazza Vittorio Emanuele III°, ore 21

BREDA DI PIAVE: 5 gennaio 2020, Piazza Nazioni Unite, ore 20. Panevin anche a Saletto in via Montegrappa; a San Bartolomeo presso osteria "Le crosere" e a Pero dietro la chiesa sempre a partire dalle ore 20

CASIER: 5 gennaio 2020, Via Vecchie Peschiere, ore 20.30

CAPPELLA MAGGIORE: 5 gennaio 2020, Borgo Gava/Via Carron, ore 20

CARBONERA: 5 gennaio 2020, Biban ore 20.00, Vascon in piazza ore 20.15, Pezzan ore 19.30, Villa Passi ore 18

CASALE SUL SILE: 5 gennaio 2020, porticciolo di Via San Nicolò ore 20.15

CASTELFRANCO VENETO: 5 gennaio 2020 a Salvarosa ore 19.30

CAVASO DEL TOMBA: 5 gennaio 2020 Via Ronche, vicino all'Asolo Golf Club, ore 20

CIMADOLMO: 5 gennaio 2020 Via Calliselle, ore 20

CISON DI VALMARINO: 5 gennaio 2020 Case Marian; ex scuole elementari di Rolle; campo giochi di Mura; Gai di mezzo e a Tovena in Via Nazionale

CONEGLIANO: 5 gennaio 2020, Polisportiva di Campolongo nell'area verde della Zoppas Arena; Comitato ricreativo sociale di Costa nel piazzale della chiesa di Costa; Alpini di Collalbrigo in via Marsiglion; Parrocchia di Lourdes negli impianti sportivi; Istituto Cerletti in via Zamboni; Centro parrocchiale San Pio X in via Torricelli; Associazione Sant'Elena di Scomigo in via Pastin Santin. Tutti dalle 20.30

COLLE UMBERTO: 5 gennaio 2020, dalle ore 20

CORDIGNANO: 5 gennaio 2020, dalle 18.30 alle 23 ogni 15 minuti da Cordignano parte un bus navetta gratuito che porterà le persone ai tradizionali Panevin di: Silvella – Via Montello; Pinè – Via Livenza; Ponte della Muda – Località Roncada Via Vicinale Vistorta; Pinidello - Località Santo Stefano Via dei Maserat; Villa di Villa Località Palù; Casa di riposo San Pio X e Borgo Tocchet.

CRESPANO DEL GRAPPA: 5 gennaio 2020, località Giarre dalle ore 20

CROCETTA DEL MONTELLO: 5 gennaio 2020, campo sportivo della Chiesa, dalle ore 20

FARRA DI SOLIGO: 5 gennaio 2020, località Col Attila; a Col San Martino in località Giussin, Canal, San Vigilio e Cavre. A Soligo nell'area festeggiamenti e al centro per anziani Bon Bozzolla. Dalle ore 20

FOLLINA: 5 gennaio 2020, al centro polifunzionale; a Farrò nel parco della Chiesa a Valmareno nella Chiesetta di San Giacomo, ore 20

FONTANELLE: 5 gennaio 2020, Via Vallonto dalle ore 20; Santa Maria del Palù dalle ore 20. Lutrano impianti sportivi dalle ore 20

FREGONA: 5 gennaio 2020 a Fratte – Col de Vacca – via degli Alpini dalle 20

GODEGA DI SANT'URBANO: 5 gennaio 2020 ore 19; Bibano ore 19; Pianzano ore 19

GORGO AL MONTICANO: 5 gennaio 2020. Campo sportivo dalle ore 20

MANSUÈ: 5 gennaio 2020 impianti sportivi ore 20

MASERADA SUL PIAVE: 5 gennaio 2020 dietro il Municipio

MORGANO: 6 gennaio ore 20 a Badoere in Piazza Indipendenza

MOTTA DI LIVENZA: 5 gennaio 2020 in località San Giovanni e Villanova

ODERZO: 6 gennaio 2020 lungo le rive del Monticano in Piazza Grande ore 20.30. A Camino il 5 gennaio ore 20; Faè: ore 20.30 vicino alla vecchia chiesa. Fratta: ore 20 vicino alla chiesa di San Valentino. Magera: ore 20 vicino alla struttura dell’Arisma. Piavon: ore 20.30 area antistante la chiesa.

ORMELLE: 5 gennaio 2020 al Parco Verde dalle ore 20

ORSAGO: 5 gennaio 2020 in località Bosco dalle ore 20

PEDEROBBA: 6 gennaio 2020, al campo sportivo di Covolo dalle ore 17

PONTE DI PIAVE: 5 gennaio 2020 in Borgo Roma alle ore 20.30; in Via Campagne alle ore 20.30; in Via Grasseghella alle ore 20. A Ronche in Via Calderba dalle ore 20. A San Nicolò in Via 4 Novembre dalle 20. A Busco in Via 4 Novembre dalle ore 20. A Levada in Via Vittoria dalle ore 20.30 e a Negrisia in Via Chiesa dalle ore 20.30

PONZANO VENETO: 5 gennaio 2020 al campo sportivo parrocchiale di Via Livello, dalle ore 20

PREGANIOL: 5 gennaio 2020 a San Trovaso presso campo sportivo, ore 20.30. Il 6 gennaio a Sambughé dalle ore 17. A Preganziol il 6 gennaio alle ore 18 presso Parco Commerciale Viale Europa arriva la Befana

RESANA: 5 gennaio 2020 in Via Cadorna dalle ore 19.30

REVINE LAGO: 5 gennaio 2020. A Santa Maria di fronte al Municipio ore 20; in via Fornaci dalle ore 20

RIESE PIO X: 5 gennaio 2020 Spineda, Via Costanza, ore 20

RONCADE: 5 gennaio 2020 Musestre sul Fiume Sile, ore 19.30

SALGAREDA: 5 gennaio 2020 Piazzale Cibin dalle ore 20

SAN BIAGIO DI CALLALTA: 5 gennaio 2020, a Rovarè dalle 19, a Fagarè dalle 20 e a Spercenigo nel park della parrocchia alle 19

SAN FIOR: 5 gennaio 2020 a Castello Roganzuolo e in via Ferrovia dalle 20

SAN POLO DI PIAVE: 5 gennaio 2020 a San Giorgio dalle ore 20.30. La processione partirà dalla chiesetta del Borgo

SAN VENDEMIANO: 5 gennaio 2020, in Via dello sport. A Saccon presso campo sportivo. A Cosniga in Via madonna della Salute e a Zoppé in via Ognissanti

SEGUSINO: 6 gennaio alle ore 16, Milies in piazza

TREVISO: il 5 gennaio 2020 si terranno i seguenti Panevin:

Casa Piavone in Via Cal di Breda, dalle ore 20.30

Parrocchia di Sant'Ambrogio a Fiera, dalle 20.30

Parrocchia di San Giuseppe, di fianco alla chiesa dalle 20.30

Parrocchia di San Pelagio Martire dalle 20

San Lazzaro, presso il sagrato della chiesa: dalle ore 20

Parrocchia di Cristo Re a Selvana dalle ore 20

Sant’Angelo, presso la Chiesa Vecchia ore 21.30

San Bartolomeo, presso la Chiesa dalle ore 20

Santa Bona Borgo Furo, Casa Scout. Ore 20

Parrocchia di Sant'Elena imperatrice a Monigo. Ore 20.45

VALDOBBIADENE: 5 gennaio 2020 a Funer in località Prà Cenci, Bigolino, San Giovanni, Santo Stefano presso campo sportivo, Ron in piazza Monsignor Dal Zotto, San Pietro di Barbozza e Guia di Valdobbiadene

VAZZOLA: 5 gennaio 2020 a Tezze di Piave in Borgo Malanotte dalle ore 20

VEDELAGO: 5 gennaio 2020 a Cavasagra, campo sportivo, ore 20 e a Carpenedo sempre dalle ore 20. Il 6 gennaio alle 17 a Casacorba e a Fanzolo nell'antico brolo di Villa Emo

VILLORBA: 5 gennaio 2020 nell'area verde della scuola media Scarpa dalle ore 20

VITTORIO VENETO: 5 gennaio 2020 a Carpesica in Borgo Scottà e Via della Chiesa. A Ceneda in località San Fris e a Colle San Paolo. In Via Todesco e il 6 gennaio all'area Fenderl dalle ore 17.30. Panevin anche a Cozzuolo, nel piazzale della chiesa di Costa, sul Fadalto a Forcal, Longhere, Manzana. Lungo il Meschio in Via dei Furlani e alla Casa delle ochete. A Nove, Sant’Andrea, San Giacomo, San Lorenzo e in via Martel e via Franceschi a San Pietro e Paolo.

ZENSON DI PIAVE: 5 gennaio 2020 in Via dell’Ansa dalle ore 20.30