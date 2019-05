Welfare aziendale: imprese e professionisti a confronto

Si terrà mercoledì mattina 08 maggio 2019 dalle 10,30 alle 13,30 - auditorium Fondazione Cassamarca in Piazza delle Istituzioni a Treviso - il convegno di studio “Un welfare per tutte le impresa, il ruolo del commercialista per la PMI” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.



Dopo i saluti del presidente dei commercialisti della Marca David Moro e di Roberto Ciambetti, presidente Consiglio Regionale del Veneto, seguiranno gli interventi dei commercialisti Francesco Delli Falconi su “Il Welfare aziendale nell’ambito della normativa sul premio di risultato” e Stefano Danieli coordinatore della commissione Triveneto Commercialista del Lavoro su “Welfare Aziendale, benessere e sviluppo economico: opportunità per i professionisti”. Saranno “le politiche di conciliazione nelle imprese femminili in Provincia di Treviso” al centro dell’intervento di Stefania Barbieri, Consigliera di Parità Provincia di Treviso, mentre Alessia Carradore responsabile welfare di Edenred Italia illustrerà "Le chiavi di accesso al Welfare per le imprese".



Focus anche sull’utilizzo del Welfare negli studi professionali del Triveneto, con la presentazione della ricerca condotta sugli 11 mila studi di Commercialisti a cura di Maurizio Garatti commissione Triveneto Commercialista del Lavoro.



A seguire la tavola rotonda “Welfare: i vantaggi per i dipendenti e le imprese” con: Silvia Bolla imprenditrice di NepGroup; Alessia Carradore di Edenred Italia; Antonella Candiotto vicepresidente di Assindustria Venetocentro; Daniele Arman direttore risorse umane di Bofrost; Luigi Bastianello HR manager di Came e Alessia Nardin HR business partner di Came. Modera i lavoro Paolo Possamai direttore La Tribuna di Treviso.



Evento gratuito, la cittadinanza è invitata.

