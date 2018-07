Whisper Deeps @ Live & Grill - I giovedì della grigliata e musica live!

Giovedì prossimo per i 🎵Giovedì Live & Grill🎵 al Bosketto è la volta dei WHISPER DEEPS che vi emozioneranno col loro repertorio acustico composto da brani classici del rock pop e blues datati e moderni, riarrangiati e reinterpretati! Come ogni giovedì, per cena potrete gustarvi, oltre al normale menù, la nostra GRIGLIATA MISTA + polenta + acqua + vino della casa a 👉15 Euro.



Consigliata la prenotazione ☎ 0422 582180.

In caso di pioggia l'evento si terrà ugualmente all'interno del locale.



WHISPER DEEPS

IL progetto WHISPER DEEPS nasce nel 2016 con l'intento di creare delle cover acustiche di pezzi classici del rock pop e blues datati e moderni, riarrangiati e reinterpretati. Le sonorità che nascono da questo connubio sono caratterizzate da una forte personalità vocale e una solida base ritmica. La costante è il piacere di emozionarsi attraverso la musica e trasmettere forti emozioni al pubblico. La scelta dei brani nasce da un intenso lavoro di ascolto e studio delle evoluzioni musicali a partire dagli anni ’50 ad oggi culminando in un repertorio di oltre 50 canzoni. Roberta alla voce, Francesco ed Enrico alle chitarre e basso...provenienti tutti e tre da diverse esperienze sia in ambito acustico che elettrico e attualmente impegnati in diversi ambiti musicali.