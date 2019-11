White Christmas – Evento di beneficenza

Immaginatevi la suggestione del bianco della Gypsotheca illuminata dalla sola luce delle lanterne, aggiungete una raffinata cena al buio per poi concludere con la calda voce di Esther Oluloro per un magico momento di intrattenimento musicale.



Questo è quello che vi aspetta sabato 14 dicembre alla Gypsotheca e Museo Antonio Canova, a Possagno, a partire dalle ore 19:30.



Programma della serata:



– Ore 20.00 aperitivo di benvenuto e inizio della raffinata cena a base di prodotti locali e di stagione in compagnia di Golosità e Foss Marai;



– Ore 21.30 accesso e visita alla Gypsotheca illuminata dalla sola luce delle lanterne con benvenuto musicale di Esther Oluloro;



– Dalle ore 22:00 brindisi finale nel giardino del Museo;



– Il costo della serata è pari a 180,00€ a persona, 160€ prenotando entro il 20 novembre. I posti sono limitati. Acquista ora il biglietto: https://www.retedeldono.it/it/node/79582



Perché lo facciamo? Il ricavato dell’evento andrà devoluto in favore della campagna “Un museo senza barriere: porte aperte. Occhi aperti. Mente aperta.” che ha l’obiettivo di rendere il Museo più accessibile creando un percorso di visita per non vedenti. Proprio per questo vi proponiamo una cena al buio: per riflettere insieme su questa importante tematica e proporre un approccio diverso alla degustazione e alla visita del Museo. (Maggiori informazioni su www.museocanova.it/retedeldono )



Si ringrazia Foss Marai per aver generosamente offerto i vini degustati durante la serata.



- White Dress Code consigliato -