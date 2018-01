Wicked Dub Division allo Spazio Mavv

Riprendono i concerti allo Spazio Mavv di Vittorio Veneto che sabato 20 gennaio dalle 22:30 ospiterà il live di Wicked Dub Division. Progetto nato nel 2014 dall'unione di nomi storici e conosciuti nel panorama dub italiano: Michela Grena, voce dei B.R.Stylers e Wicked Dub Division, dub trio attivo da dieci anni. La band compie una ricerca musicale, miscelando suoni caldi e ipnotici a sfumature più wicked e minimali. Dopo l'iniziale esperienza The rootical dub session, in omaggio al reggae roots delle origini rivisitato in chiave dub, WDD & Michela Grena si sperimentano creando brani inediti e uno stile personale, arrivando così a dare alle stampe la loro opera prima, "Dub Drops" (Autoproduzione, Aprile 2015). Il disco viene preceduto da due singoli, “Autumn drops” e “How many women” da cui viene tratto il primo video clip ufficiale della band. Dopo un primo anno di concerti e già importanti traguardi (apertura concerti 99Posse, Dub Inc, Twinkle Brothers, Showcase Rototom Sunsplash 2015..) nel luglio del 2015, Wicked Dub Division vincono il Premio della Critica al concorso “Voci per la libertà” indetto da Amnesty International Italia, con il brano “New Slavery”. A Marzo del 2016 Michela Grena partecipa all’HeartBeat Festival come vocalist Zion Train, a Gutalajara – Messico, combination che si ripeterà nel settembre del 2016, per l’intero tour tedesco degli Zion Train con Michela Grena alla voce. Sempre a Marzo del 2016 esce il secondo album dei WDD dal titolo “RED”, preceduto dal singolo “Freedom” ed è recentissima l’uscita del nuovo video, una studio live session del brano “Roots And wings”.

WDD:

★ Michela Grena - Voice

★ King Claudio - Bass

★ Gp Ennas - Drums

★ Massimiliano Picozzi - Dub live set



20/01 Spazio MAVV H. 22:30

EVENTO FACEBOOK: https://goo.gl/SsbvNY