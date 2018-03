Willy Mazzer & The Headhunters in concerto @Corner Live

Sabato 24 marzo alle ore 22:00 la blues band veneta Willy Mazzer & The Headhunters salirà sul palco del Corner Live dell’Inverness Pub di Mareno di Piave.



Gruppo storico di solidi bluesman immergono lo spettatore in atmosfere classiche, ma reinterpretate con rara maestria, pezzi di John Lee Hooker, Sonny Boy Williamson, The faboulous Thurderbirds, Tom Waits e altri grandi. Il tutto legato dai fili argentati della magica armonica a bocca di Willy Mazzer.

Gli Headhunters raccontano emozioni utilizzando le chiavi di lettura del blues ma sono aperti alle contaminazioni e alle innovazioni, verso una ricerca di stile e personalità propria.



Willy Mazzer-armonica e voce

Dario Sgobaro-basso

Cristiano Schiabello-chitarra

Davide Perini-chitarra

Paolo Callegaro-batteria



Info e prenotazioni: 0438.30070

Ingresso con prima consumazione obbligatoria



