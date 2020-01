Willy Wonka was weird e Richard B. Lewis presentano il loro nuovo disco

Il primo "Incontro con gli Autori" del 2020 vede un doppio appuntamento: a partire dalle ore 17:30 di domenica 19 gennaio presso il negozio di dischi Jungle Records di Conegliano avremo l'onore di ospitare Willy Wonka Was Weird & Richard B. Lewis.

Dopo anni di collaborazioni con diverse band come "Black Dolls", "Anarcotici" e "In My June", Richard B. Lewis nel 2016 intraprende il suo primo progetto da solista. Nasce così l'album "The city of souls" un mix di sonorità folk/rock con sfumature psichedeliche. Dopo una serie di date in Italia e all'estero, nel Febbraio 2018 entra al Lesder Studio di Tommaso Mantelli per registrare il nuovo Ep “Lies”. Di Willy Wonka Was Weird possiamo dire che l'idea è nata con l'unico scopo di scrivere delle canzoni per omaggiare la futura nascita del figlio, estraniandosi dall'ambiente musicale del quale era saturo. La figura di Willy Wonka rappresenta per Paolo un suo alterego, un modo per poter impazzire liberamente, essere l'opposto di quella persona che dicevano non sorridesse mai e nel marzo 2019 entra in studio per dare vita a questi pezzi. Ad affiancarlo e a catturare il tutto ci pensa Tommaso Mantelli (Captain Mantell, Ama, Licantropy, Il Teatro degli Orrori) all'interno del Lesder, registrando un disco che non segue nessun canone del classico lavoro in studio, catturando la chitarra in presa diretta e sovraincidendo gli altri strumenti e le voci al momento, cercando in questo modo di mantenere intatta l'espressione del primo istante. Inizialmente il disco era stato concepito come un regalo al figlio, una polaroid di questi suoi prima anni di vita, ma la vita come Willy Wonka è strana, ed una serie di avvenimenti e persone hanno spinto Paolo ad uscire dalla sua "fabbrica", dando alla luce il primo disco dal titolo “022016032019”. Il disco è uscito il 18 ottobre per (R)esisto Distribuzione. Disponibile in tutte le piattaforme digitali ed in formato fisico

