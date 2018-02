Wine Time Bortolomiol - Letture in Cantina

Domenica 18 febbraio alle ore 18 l'attore bellunese Sandro Buzzati interpreterà Il racconto dell’isola sconosciuta di Josè Saramago accompagnato dalle musiche di Roberto Gemo. Un pomeriggio in cantina, per trascorrere un paio d'ore immersi in un racconto davvero travolgente, che terminerà con un brindisi con il Prosecco Superiore Bortolomiol.

José Saramago, nato nel 1922 in Portogallo è stato uno scrittore, giornalista, drammaturgo, poeta, critico letterario e traduttore portoghese, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1998. Tra i suoi libri più importanti Il racconto dell’isola sconosciuta. Un uomo ottiene dal re una caravella per partire alla ricerca di un’isola sconosciuta, che ancora non compare sulle carte geografiche. Alla ricerca si unisce la donna delle pulizie del palazzo del re. Un’incantevole favola d’amore, magistralmente sospesa tra realtà e sogno.

“Tutte le isole, anche quelle conosciute, sono sconosciute finché non vi si sbarca".

Ingresso € 5,00 comprensivo di un calice di Prosecco Superiore al termine dell'evento