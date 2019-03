La magia delle Winx arriva al centro commerciale Conè per il Carnevale

L’evento più scintillante per festeggiare il Carnevale arriva al centro commerciale Conè di Conegliano con il “Winx Glitter Tour” del Winx Club. Capitanate dalla giovane fata Bloom, il team formato dalle fedeli amiche Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha è pronto ad incantare tutte le piccole fans martedì 5 marzo. Dal magico mondo di Magix, dove vivono e frequentano il college, le sei fate sono pronte per arrivare al Conè, dove a partire dalle ore 16 daranno inizio a tantissimi laboratori e a giochi divertenti, per un pomeriggio all’insegna della magia. Le sorprese però non finiscono qui: a partire dalle ore 17 l’incanto continua con un imperdibile live show delle Winx, per cantare e ballare insieme alle sei fatine sulle note delle loro canzoni. Dopo lo spettacolo, la fata Bloom e le altre Winx prenderanno parte al meet & greet, con uno spazio per foto e autografi, in un’occasione unica per ricevere un prezioso ricordo del pomeriggio da custodire per sempre.