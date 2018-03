Wordpress Meetup: ti piacerebbe creare un app con wordpress (e nativescript)?

Vieni al meetup gratuito giovedì 15 marzo dalle 19.00 alle 21.00 a Castello di Godego (TV)



Parliamo su come utilizzare WordPress + NativeScript per la realizzazione di App native Android e IOS.



Programma

- introduzione a NativeScript

- introduzione all'uso delle REST API

- pannello gestione App con WordPress



Segui il link per i dettagli e per registrare la tua presenza.



https://www.meetup.com/it-IT/Treviso-WordPress-Meetup/events/248334490/