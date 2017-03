"Words of Blues", poeti afroamericani degli anni Sessanta per la Giornata mondiale della poesia

Anche quest'anno CartaCarbone scende in campo per la Giornata mondiale della poesia, istituita dalla Conferenza Generale Unesco nel 1999 e celebrata tutti gli anni il primo giorno di primavera. Un'iniziativa che riconosce all'espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturale, della diversità linguistica, della comunicazione e della pace.

L'appuntamento è fissato per martedì 21 marzo alle 20.30 nella Chiesa di San Gregorio a Treviso con WORDS OF BLUES, progetto perfettamente in linea con gli intenti del Festival di essere presente nella realtà culturale del territorio anche per l'impegno civile, e che avrà come protagonisti dei giovani interpreti di musica e poesia che coinvolgeranno i partecipanti alla serata grazie all'incontro fortuito avuto con un'antologia di poeti afroamericani pubblicata nel 1964.

Giovanni Barbon, Sara Santi, Massimiliano Brunetta, Rita Brancato e Francesco Santi attraverso le loro voci e i loro strumenti rielaboreranno poeticamente e musicalmente il libro, che costituisce una miniera di perle sconosciute ma anche una testimonianza importantissima delle prime stesure di brani che sono diventati storia della cultura nera e di tutta la musica occidentale. Perché quando si parla di cultura afroamericana è impossibile non parlare di blues.

WORDS OF BLUES sarà recitazione e canto, parola e musica che alternano e si mescolano, che si danno il tempo a vicenda per creare un ritmo unico, un'unica vibrazione che pulsa nell'intensità del dolceamaro. In quel gioioso dolore che è il blues e che è la vita.

L'evento è a ingresso libero.