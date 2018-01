Andrea Segre torna a Fabrica per uno speciale workshop cinematografico

VILLORBA "Contro i buoni e contro le vittime": questo il titolo del workshop gratuito che il regista Andrea Segre terrà a Fabrica il 5 e 6 febbraio. Segre proporrà esempi di pratiche e prodotti del cinema del reale che aiutano a capire come raccontare le migrazioni e i cambiamenti sociali ad esse connesse, senza cadere nell’uso dei meccanismi emotivi del marketing umanitario.

Con l’ausilio di brani di tre film Segre rifletterà con i partecipanti sul processo relazionale e produttivo che ne sta alla base, sugli aspetti estetici e di contenuto, e sull’effetto comunicativo che può avere il prodotto finale. E' garantita la partecipazione al workshop ai primi 15 che si registreranno. Dato il numero di posti limitato, vi preghiamo di registrarvi solo se realmente interessati. Per adesioni scrivere a press@fabrica.it

Lunedì 5 febbraio alle 19.30, inoltre, nell’auditorium di Fabrica verrà proiettato, alla presenza del regista, il documentario "Ibi", in cui Segre segue il percorso di una donna nata in Benin ed immigrata in Italia, dividendo le sue riprese con quelle fatte dalla stessa Ibi per raccontare se stessa e la sua nuova vita a Castel Volturno ai figli rimasti in Africa. La proiezione è aperta a tutti, senza necessità di registrazione, fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni: http://www.fabrica.it/news/andrea-segre-fabrica-workshop-gratuito-proiezione-del-documentario-ibi/. Questi eventi si inseriscono nell’ambito delle attività di "Fabrica Circus", un programma a ciclo continuo di incontri, workshop, laboratori, conferenze, esperienze dove sperimentare la comunicazione moderna, che verrà lanciato ufficialmente il 26 gennaio a Fabrica.