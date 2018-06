Workshop d'arte bonsai: Livello Base

Una lezione di bonsai pratica di gruppo della durata di 3 ore.

Il Workshop d'Arte Bonsai di livello base è rivolto a coloro che desiderano applicare e approfondire le diverse tecniche dell'arte bonsai come la potatura, l'avvolgimento con il filo e/o il rinvaso con trapianto delle radici. Durante la lezione si avrà la possibilità insieme ad un esperto di valutare lo stato di salute, discutere e studiare il proprio bonsai, sarà inoltre possibile con una guida esperta impostare con il filo metallico e/o rifinire correttamente con la potatura i propri alberi.

NOTA BENE: I partecipanti dovranno portare i propri bonsai (non più di 3 alberi) e l'occorrente per le lavorazioni (attrezzi, filo e accessori). In mancanza di tali attrezzature sarà possibile acquistarle presso il nostro Garden Store prima dell'inizio del corso.

Corso organizzato da Bardin Garden Store in collaborazione con l'azienda Pianura Bonsai.