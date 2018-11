Workshop baby signs® per genitori

Il Programma Baby Signs® è un programma di comunicazione gestuale - sempre in accompagnamento alla parola verbale - che permette a bambini molto piccoli (6-24 mesi) di comunicare bisogni, desideri, stati d'animo, emozioni, prima dell'arrivo delle parole.



Mamme e papà (e non solo!) partecipando al Workshop potrete:

📍Individuare i segni più utili per voi e il vostro bambino, sulla base della sua età , delle sue capacità linguistiche e, naturalmente, sui suoi interessi.

📍 Apprendere le strategie per inserire i segni con successo nella quotidianità, e metterle in pratica con semplici simulazioni e attività pratiche.

📍Scoprire i benefici straordinari che l'uso dei segni ti regalerà: meno incomprensioni e frustrazione per voi e per il vostro bambino



Cosa comprende il Workshop

• 2,5 ore di formazione tenute da un Istruttore certificato Baby Signs®, per due componenti dello stesso nucleo familiare (non è prevista la presenza dei bimbi).

• Libro guida per genitori al Programma Baby Signs®,.

• DVD con video dizionario di 175 segni LIS (Lingua dei Segni Italiana) e 35 segni Baby Friendly.

• 6 cartoni 3D Baby Signs®

• Libretto fotografico Baby Signs “Preferiti”

• Libretto illustrato Baby Signs “Gli Animali”

• Pieghevole plastificato con i segni principali.

• Zainetto Baby Signs®

• Iscrizione su Facebook al gruppo chiuso Mamme e Papà Baby Signs®, dove potersi confrontare con altri genitori e con gli istruttori Baby Signs® dopo il workshop.



A chi è rivolto

A Mamme e papà, nonni, educatori, terapisti, psicologi, assistenti per l'infanzia e chiunque voglia scoprire come facilitare e arricchire la comunicazione con bambini da 6 a 24 mesi.💛





Il Workshop, della durata di 2 ore e mezza, è tenuto dall'Istruttrice Certificata Alice Preo



📩Per informazioni scrivi a

alicepreobabysignsitalia@gmail.com