Il Digital Composer associando la composizione musicale digitale a tecniche di registrazione analogica, compone tracce audio per diversi media. Durante le due giornate di workshop Lorenzo Scagnolari, musicista e digital composer per 93 Steps Audio Production Studio, coinvolge i partecipanti nell’intero processo creativo: dopo un’introduzione alle tecniche audio, si giunge alla finalizzazione di una traccia musicale.



WORKSHOP DIGITAL COMPOSER 4-5 agosto 2018

INFO E ISCRIZIONI >>> educational@teatrodellevoci.com

Lorenzo Scagnolari

Cofondatore di 93 Steps Studio (Padova), Audio Director e Compositore con all'attivo diversi riconoscimenti e partecipazioni di rilievo in settori audio-visivi quali ADV, commercial, trailer e gaming.

PROGRAMMA

GIORNO 1

Introduzione al Corso

Musica e Software Digitali: Panoramica

Principali DAW e loro caratteristiche / differenze

La scheda audio: quale e come sceglierla

Nozioni generiche su utilizzo attrezzatura: I/O, canali audio, buffer size, campionamento

Nozioni base sulla DAW utilizzata (Logic Pro X) e prima configurazione

Come gestire una traccia audio per registrare uno strumento analogico (Chitarra, Basso e Voce)

Cos'è il MIDI e come gestire una traccia MIDI per registrare uno strumento virtuale

Principali tipologie di Virtual Instruments, Plugins e loro impiego

Tecniche BASE di registrazione analogica: strumentazione necessaria e quali plugin per registrare Chitarra, Basso e Voce

Tecniche BASE di composizione MIDI: quali plugin utilizzare per Batteria, Synth e Orchestra

GIORNO 2

Laboratorio di 5 ore in cui vengono ripresi i concetti teorici spiegati durante il primo giorno e vengono messi in pratica per realizzare un brano (chitarra, basso, batteria, synth e orchestra) completo di processo creativo e produttivo con finalizzazione (mix e mastering)