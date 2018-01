A Treviso uno speciale workshop gratuito sull'utilizzo professionale dei droni

TREVISO Martedì 23 gennaio, in CNA a Treviso di terrà uno speciale workshop a ingresso libero e gratuito sul tema “Fotografia e videoripresa con l’uso di droni ed elaborazione dati”.

Il seminario inizierà alle ore 17.30 e durerà fino alle 21.30, presso la sede della CNA territoriale in viale della Repubblica 154. Interverranno il fotografo Arcangelo Piai, l’informatico Michele Zavarise e Claudio Zavagno, esperto di droni e formatore per il rilascio dei brevetti per l’utilizzo professionale dei droni. Nel workshop si parlerà di leggi e normative che attualmente regolano nel nostro Paese l’utilizzo a scopo professionale di questa tecnologia; sessioni teoriche sulla guida dei droni e sessioni pratiche in campo volo; modalità per la ripresa fotografica e video e la post-produzione delle immagini; cenni di fotogrammetria per la ricostruzione in 3 D di un soggetto a partire da immagini bi-dimensionali. Chiunque fosse interessato a partecipare all'iniziativa può prenotare un posto chiamando il numero di telefono 0422.3155 oppure scrivendo una mail a treviso@cna.it.