Workshop d'incisione e open day: appuntamento a San Biagio di Callalta

L'associazione artistica culturale di Treviso "Officinarte999", promuove una giornata introduttiva alle tecniche calcografiche e xilografiche per avvicinarsi al mondo della stampa d'arte.

L'evento si svolgera' a San Biagio di Callalta sabato 14 dicembre. In mattinata, a partire dalle 10 alle 17, verrà sviluppato un workshop di incisione che prevede 2 parti didattiche: cenni teorici sui sistemi, le tecniche e gli strumenti di stampa; stampe originali d'arte, riproduzioni e monotipia; pratica in laboratorio con sviluppo del processo completo: dal disegno all' incisione sulla matrice calcografica e xilografica (zinco, rame, legno e linoleum) e successiva inchiostratura della medesima con prova di stampa a torchio e manuale. Per ogni partecipante al workshop e' richiesto un contributo pari a euro 20 per sostenere i costi del laboratorio ed i materiali necessari per la prova pratica, che saranno forniti in loco previo conferma di adesione (n.2 matrici, n.2 fogli per stampa). Un piccolo rinfresco di benvenuto sarà inoltre offerto ai corsisti in pausa pranzo alle 13. Iscrizioni riservate ad adulti, prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, open day con accesso gratuito. Contestualmente al workshop di incisione, le porte dell'associazione "Officinarte999" di San Biagio di Callalta, saranno aperte a tutti per una vostra gradita visita: amanti dell'arte e non, curiosi e scettici, esperti incisori e dilettanti, amici artisti o aspiranti tali. Ai soli visitatori, e' richiesta gentilmente la prenotazione, non vincolante, del posto via Facebook (tasto blu "Prenota un posto").