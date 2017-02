5° Workshop Nazionale "Io studio con le mappe": metodo di studio, dislessia, DSA e BES

Canalescuola organizza un incontro di due giorni a Treviso per confrontarsi e condividere strategie, risorse e idee nonché per risolvere dubbi, difficoltà e problemi tecnici nell’ambito dello studio a casa e a scuola. Un incontro di 2 giorni dedicato a genitori e insegnanti. Un’occasione per aggiornarsi e scambiarsi nuove produzioni didattiche, materiali e strategie. Un’occasione per continuare a crescere imparando.

Il workshop è aperto a genitori e insegnanti (scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado). Nel gruppo insegnanti possono iscriversi logopedisti, educatori, pedagogisti, psicologi e neuropsichiatri infantili interessati alla tematica del corso. Il workshop è particolarmente indicato:

- agli insegnanti che intendono aggiornarsi o formarsi sui temi delle strategie e del metodo di studio e delle tecnologie per la didattica, con particolare attenzione ai temi dell'inclusione per gli alunni con difficoltà (DSA e BES). I docenti hanno la possibilità di utilizzare il BONUS della "Carta del docente" in quanto Canalescuola è agenzia di formazione accreditata MIUR;

- ai genitori di bambini e ragazzi che vogliono acquisire competenze per sostenere i/le propri/e figli/e nel percorso verso l'autonomia nello studio e nello svolgimento dei compiti.

Per la partecipazione con la formula "iscrizione individuale workshop", che comprende tutte le attività del workshop, è previsto un contributo a persona di 150€. Per le famiglie sono previste formule di partecipazione in base al numero di famigliari iscritti al Workshop. Per la partecipazione con la formula "iscrizione workshop per 2 famigliari partecipanti" TOTALE di 200€, comprende la partecipazione a tutte le attività per 2 persone. Per chi volesse partecipare al solo seminario introduttivo del venerdì è prevista la formula "iscrizione individuale seminario" con un contributo a persona di 80€. È prevista la possibilità di pranzare presso la struttura con un costo aggiuntivo di 10€ per il pranzo di sabato. Per i docenti: per il pagamento di tutto il corso, compreso eventuale vitto, è possibile utilizzare il BONUS della "Carta del Docente" rilasciato dal MIUR.

Per ulteriori informazioni: http://www.canalescuola.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1079&catid=84&Itemid=468&lang=it

Segreteria organizzativa:

Tel. 0471979580 | mobile 3287248537 | FAX 0471089811 | info@canalescuola.it

Gallery