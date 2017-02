Workshop di maschere in origami

Cosa significa il termine “Origami”? "E’ l’arte di piegare la carta per dare vita a oggetti, animali, figure di fantasia…La parola deriva dal giapponese Oru 折 (piegare) e da Kami 紙 (carta). Kami, scritto con un ideogramma diverso ma con la stessa pronuncia, significa anche Spiriti, divinità: ecco perché l’arte degli origami si intreccia con la spiritualità e con la ricerca del Divino. L’origami stesso non è altro che la trasformazione di una cosa materiale (come la carta e in origine la carta di riso, prodotto della terra) in qualcosa di diverso, superiore" [Pierluigi Albano Azalai]

Avete voglia di crearvi la vostra maschera di carnevale usando tecniche di Origami? Volete stupire tutti ma non sapete da dove cominciare? Grazie all’insegnate Pierluigi Albano Azalai, domenica 19 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 14:00 potrete preparare la vostra maschera. Il costo è di 50€ a persona, materiale INCLUSO. Età minima per partecipare al corso: dai 14 anni in su.

Tessera NB2017: 10,00 € (non inclusa nel prezzo del corso)