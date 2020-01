L’inverno e l’elemento acqua: workshop stretching energetico dei meridiani

Ogni stagione porta con sé caratteristiche ben precise, a cui il nostro corpo deve adattarsi: per agevolarlo in questi passaggi, è possibile focalizzare l’attenzione sull’elemento che, secondo la Medicina Tradizionale Cinese, caratterizza il periodo. Grazie allo Stretching energetico dei meridiani è possibile armonizzare mente e corpo all’elemento che domina la stagione. Durante la lezione teorico-pratica approfondiremo le qualità dell’elemento osservandole nel nostro corpo e applicheremo esercizi fisici creati appositamente per stimolare l’equilibrio in armonia con la stagione in corso.

Terzo incontro: l’acqua porta in sé l’energia vitale di ognuno di noi, quella che ci giunge dagli antenati, ovvero quel patrimonio genetico che ci è stato dato in dote e da cui sono state originate le nostre costruzioni ed evoluzioni. Infatti i nostri più lontani antenati erano anfibi e vivevano in acqua; dal concepimento alla nascita siamo rimasti per nove lunghi mesi immersi a svilupparci nel liquido del ventre materno.



Alcune caratteristiche di questo elemento:

⚪ Orario in cui agisce: 15-19

⚪ Stagione: Inverno

⚪ Punto cardinale: Nord

⚪ Gusto: Salato

⚪ Senso: Udito

⚪ Tessuti: Ossa, Capelli

⚪ Temperatura: Freddo

⚪ Colore: Blu – Nero



Ospite speciale: Azalai Pierluigi Albano – Counselor numerologo, che interverrà proponendo un’esperienza interattiva per sperimentare l’elemento acqua e per fare luce sulle paure e sulle rigidità che emergono nei momenti in cui l’elemento acqua presenta un disequilibrio rispetto ai suoi due meridiani, Rene e Vescica Urinaria. Insegnante e curatrice dell’evento: Alessandra Ramelli, istruttrice di ginnastiche posturali, Pilates e Stretching Energetico dei Meridiani



ISCRIZIONE ENTRO MARTEDI’ 25 FEBBRAIO

Attività solo per i soci