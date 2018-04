Workshop "Turismo, cibo & cultura"

16 APRILE 2018 – VITTORIO VENETO



L’Alta Marca parte dalla scuola per promuovere il territorio.



L'Istituto IPSSAR A. Beltrame con la collaborazione dell'UNPLI Treviso e La Primavera del Prosecco realizza un importante evento di valorizzazione territoriale “TURISMO CIBO E CULTURA”. Una giornata dedicata alla scoperta delle eccellenze del territorio dell’Alta Marca attraverso momenti di approfondimento e condivisione. L’IPSSAR A. Beltrame il cui nome deriva da Alfredo Beltrame, eminente figura della gastronomia regionale ed italiana, è un prestigioso Istituto scolastico turistico-alberghiero protagonista attivo del territorio. Nel corso degli anni i docenti ed gli alunni hanno cercato di tenere fede allo spirito di Beltrame, migliorando le capacità professionali ed esprimendole in tutte le formule, sia della ristorazione che della ospitalità, ciò ha permesso all’Istituto di aggiudicarsi numerosi riconoscimenti e trofei attraverso la gestione di eventi e la partecipazione a concorsi sia nazionali che internazionali. Il 16 aprile l’Istituto Beltrame realizza un nuovo evento dove centrale sarà il Convegno incentrato sulle tematiche poste alla base dello sviluppo del territorio: “cibo, vino e cultura come motivazioni di viaggio per l’Alta Marca”.

L’obiettivo del Convegno come sottolineato dal Dirigente Scolastico dell’IPSSAR la dott.ssa Letizia Cavallini “ è quello di approfondire come enogastronomia e cultura del cibo stanno diventando fattori sempre più rilevanti nelle aspettative e nelle motivazioni dei viaggiatori, inoltre si vuole far comprendere che la scuola è un soggetto del territorio di rilevanza strategica, in modo particolare perché rappresenta il luogo della formazione delle future professionalità in ambito enogastronomico e turistico. Riteniamo che solo la messa a sistema e la pianificazione nell’utilizzo delle risorse e la sinergia fra i diversi attori possa definire politiche efficaci di promozione territoriale. L’aumentata frequenza turistica nel nostro territorio è un segnale estremamente positivo, ma ci sono margini di investimento e miglioramento. L’Istituto da sempre promuove il territorio sia collaborando con i produttori locali, sia partecipando ad eventi promossi dalle Pro-loco e associazioni no profit nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro. Quello che si osserva è che si deve incrementare una visione strategica e coordinata di promozione turistica. Lo scorso anno è stato realizzato un importante convegno “ I nuovi orizzonti del gusto” che ha permesso di creare una piazza espositiva a quei prodotti di nicchia che rappresentano una tipicità territoriale ancora non sufficientemente nota.

Se l’esperienza turistica vincente è quella immersiva, è necessario saper leggere i bisogni del turista e rispondere alle sue esigenze, non basta possedere un patrimonio artistico, è necessario renderlo fruibile, promuoverlo anche attraverso percorsi condivisi e coprogettati con la scuola. In questo modo la scuola non risponde alle esigenze “on demand”, ma co-definisce percorsi valoriali di promozione enogastronomica e turistica". Promotore attivo dello sviluppo locale è anche il mondo del volontariato rappresentato da UNPLI Treviso, dove il Presidente Giovanni Follador da sempre conviene sull’importanza della sinergia tra i vari protagonisti del territorio “solo mettendo insieme le esperienze di ognuno e creando un clima di cooperazione e condivisione è possibile promuovere e far conoscere al meglio le potenzialità del territorio, tutto questo grazie anche a Primavera del Prosecco, ormai diventata la rassegna enoturistica più importante del Veneto, che da più di 20 anni contribuisce a valorizzare le eccellenze locali. In particolare nell’anno che celebra la ricorrenza del centenario della Grande Guerra la Primavera del Prosecco offrirà la possibilità di scoprire il territorio non solo dal punto di vista enogastronomico ma anche da quello storico-culturale facendo immergere il visitatore in un viaggio che lo renderà protagonista di un incanto senza tempo”.

Questa giornata sul turismo culturale ed enogastronomico offrirà quindi l’opportunità di un confronto sulla situazione attuale e sulle sfide di questo segmento turistico emergente: stimolare e diversificare il turismo promuovendo uno sviluppo economico locale, coinvolgendo diversi settori commerciali e includendo nuovi approcci al settore primario. Al termine del convegno la giornata continuerà con altri importanti appuntamenti di promozione e valorizzazione del territorio dell’Alta Marca.