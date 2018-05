XX Festival Chitarristico Internazionale “Mario Castelnuovo-Tedesco”

Martedì 8 maggio debutta il Festival Chitarristico Internazionale “Mario Castelnuovo-Tedesco” giunto alla sua ventesima edizione. Il ciclo realizzato da Asolo Musica - Veneto Musica e dal Comune di Treviso, Treviso Smart City, vede la collaborazione della Regione Veneto e MIBACT (Ministero per i Beni, le attività Culturali e il Turismo), il patrocinio dell’Associazione Amici del Teatro. Il progetto è sostenuto Centromarca Banca, Credito Cooperativo di Treviso e da PRO-GEST, azienda cartaria leader in Italia. I concerti si terranno tutti nella prerstigiosa sala di Palazzo giacomelli di Treviso in quattro martedì di maggio. Sul palco si alterneranno giovani interpreti italiani e internazionali che presenteranno repertori originali ed eterogenei.

Si comincia martedì 8 maggio con Giulia Ballarè, giovane chitarrista di Novara considerata una delle soliste più promettenti della sua generazione. Con una chitarra in abete di Thomas Humphr eseguirà un programma che comprende musiche di Joaquin Rodrigo e di Mario Catselnuovo-Tedesco. Giulia Ballarè inizia gli studi sotto la guida di Patrizia Giannone. A 11 anni è ammessa nella classe di chitarra di Francesco Biraghi al conservatorio di Novara, dal 2001 ha proseguito gli studi con Guido Fichtner. Nel 2009 ottiene il diploma di accademico di 1° livello, includendo nel programma d' esame l'esecuzione dei 12 studi di Villa-Lobos in versione manoscritta. Nel 2012 ottiene il diploma accademico di 2°livello di interpretazione con il massimo dei voti e la lode, preparando una tesi sull'opera integrale delle opere per chitarra del compositore spagnolo Joaquin Turina. Premiata in numerosi concorsi internazionali: 1° premio Comarca del Contado (Spagna) 2014, 1° premio Mottola 2013, 1° premio Acerra 2013, 1° premio Asti 2013, 1° premio Lissone 2012, 1° premio assoluto Rospigliosi 2011, 2° premio Claxica 2012, 2° premio Lissone 2008, 3° premio Rospigliosi 2010. E nazionali: 1° premio Mondovi 2009, 2° premio Mondovì 2008, 2° premio Vigevano 2008. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo album con l'etichetta dotGuitar intitolata "LiricallySpain", dal 2017 è un'artista di Knobloch.



E 'stata invitata ad esibirsi in prestigiose sedi, come il Forum Nazionale di Musica a Wroclaw, la Concert Hall of Gnessis a Mosca, GosserEhrbarSaal a Vienna, l'Aula Magna dell'Università "La Sapienza" di Roma, la Sala degli Specchi di Bratislava, KurfurstlichesSchloss di Coblenza e molti altri. Ha suonato come solista con l'Orchestra di Alessandria (Italia) e l'Orchestra di Mosca di Musica Viva (Russia).

I suoi recital sono stati acclamati dal pubblico e dalla stampa: "... la Ballarè viene notata per una carica e una potenza espressiva sempre elegante e di classe, per stabilire un forte legame con il pubblico ... "La Repubblica.



Segue il concerto di martedì 15 maggio con il chitarrista Marco De Biasi; musicista, compositore e pittore, nato nel 1977, deve la sua formazione musicale ai Maestri Stefano Viola e Paolo Pegoraro. Manifesta immediatamente la volontà di comporre. Dopo essersi diplomato nel 1999 con il massimo dei voti, dal settembre del 2000, è stato costretto al ritiro dall’attività concertistica in seguito alla comparsa di una malattia neurologica chiamata distonia focale. Fortunatamente, nel 2002, ha seguito per 14 mesi un programma di riabilitazione motoria, presso l’ “Istituto di Medicina e dell’Arte” di Terrasa (BCN), che lo ha portato alla completa guarigione. Nel 2011 vince il Concorso Internazionale GRAFIMUSE, dedicato a musicisti che operano nel campo della sinestesia e creano arti visive da suonare, con l’opera pittorica: Musica seriale in fa#. I suoi brani sono pubblicati da: ChanterelleVerlag Edition, VP Music Media, Farandola Edizioni, Berben, Sinfonica, Lineadaria Edizioni, EMEC – Editorial de Musica Española Contemporanea, Ava Musical Edition. La sua musica viene suonata in importanti festival di musica contemporanea quali “Play It” (Italia) e “Foro Internacional de Musica Nueva” (Messico), e da musicisti di chiara fama quali: Quartetto di Cremona e Trio Nahual, Juan Carlos Laguna, Andrea De Vitis.



Un tuffo nel Rinascimento è il terzo appuntamento in calendario martedì 22 maggio, con il tiorbista Lukas Henning che ha studiato liuto e tiorba con Hopkinson Smith alla Schola Cantorum Basiliensis, dove si è diplomato nel 2016 ottenendo il Master of Arts degree. Ha studiato inoltre con importanti ed influenti maestri come Crawford Young, Jesper Christensen, Rolf Lieslevand, Eugène Ferré ed Antony Rooley. Dal 2011 Lukas Henning tiene concerti nell'Europa centrale e del nord. Nel 2011 ha creato me:mo, una serie di video sulla musica e la storia dell'arte: www.musicamemo.com



Martedì 29 maggio chiude il festival 2018 Dalia Carlotta, chitarrista diciassettenne di Grosseto che presenterà un programma che spazia da Domenico Scarlatti a Mario Castelunovo-Tedesco. Carlotta Dalia intraprende lo studio della chitarra classica all’età di 8 anni seguita da Alessandro Nobili, per poi passare sotto la guida di Fabio Montomoli e Alessandro Benedettelli. Successivamente ha studiato con Aniello Desiderio. Attualmente studia sotto la guida del Frèdèric Zigante. Ha tenuto il suo primo recital solistico all’età di 12 anni e viene invitata ad esibirsi in Festival e Stagioni concertistiche in Italia e all’ estero. A soli 14 anni è stata ammessa con il massimo dei voti al Triennio Accademico presso l’Istituto “R.Franci” di Siena, del quale frequenta il Terzo Anno nella classe di Marco Del Greco. Fin dall’inizio del suo percorso di studi ha vinto numerosi premi in Concorsi Nazionali ed Internazionali: “G. Rospigliosi”, Lamporecchio (2010 e 2012), “Riviera Etrusca”, Piombino (2012 e 2014), “Città di Grosseto”, Grosseto (2010), Concorso Internazionale “Michele Pittaluga” Junior, Alessandria (2014), “Acerra Guitar Competition”, Napoli (2014), “Uppsala Guitar Competition”, Svezia (2015 e 2017).

Suona uno strumento costruito dal liutaio Andrea Tacchi.





Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20:45.



***



Ingresso a pagamento:

€ 5,00 intero posto unico

€ 1,00 ridotto studenti di musica



Inizio concerti:

ore 20:45



Per informazioni:

ASOLO MUSICA – VENETO MUSICA

Tel. 0423 950 150

Fax 0423 529 890

info@asolomusica.com

www.asolomusica.com





Associazione Amici del Teatro

Tel. 0422 235743

info@amiciteatro.org

www.amiciteatro.org