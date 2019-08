Il Palio del Vecchio Mercato arriva alla sua 30° edizione!

28 AGOSTO - 2 SETTEMBRE

Piazza Marconi - Montebelluna



Dalle 19.00 Stand Gastronomico



👯‍♀️ MERCOLEDI' 28 AGOSTO

20.30 Apertura Manifestazione e consegna delle chiavi della città al Presidente dell’Ente Palio

21.00 Sfilata di tutte le damigelle del Palio del Vecchio Mercato dal 1991 ad oggi

21.30 Spettacolo con esibizione Damigelle delle Contrade in collaborazione con ASD Dance Studio Montebelluna

Performance: Paolo Gallina Arts - Roberta Zarpellon e Alessia Giusto

23.00 Elezione della Damigella del XXX Palio del Vecchio Mercato



🎸 GIOVEDI’ 29 AGOSTO

20.00 La Notte del Montevolley: celebriamo i 50 anni del Montevolley

21.30 Joe Victor live

22.30 "Best of '90-2000" by VINILE



https://www.facebook.com/events/419159012014759/



🎭 VENERDI’ 30 AGOSTO

20.30 Presentazione delle Squadre ed estrazione delle Pajete per la griglia di partenza delle qualifiche

22.00 Random, una festa a caso



https://www.facebook.com/events/240362733513622/



🕺🏻 SABATO 31 AGOSTO

08.00 Mercato de ‘na volta delle Contrade di Montebelluna

09.00 Rollerblade Experience

15.00 XXIX Palio del Vecchio Mercato – Le Qualifiche.

17.30 Palio del Centenario. Sfida tra Comuni della Marca Trevigiana

20.00 Premiazioni Palio del Centenario

21.00 Flame Party - Dj set hip hop&trape w/live showcase

21.30 Tormento

23.00 Big Fish



https://www.facebook.com/events/270295147169008/



🍺 DOMENICA 1 SETTEMBRE

09.30 S.Messa del Palio, benedizione dei carri e sfilata verso il Municipio con l’accompagnamento della Banda Musicale della città di Montebelluna

11.00 Pesatura dei Carri – Area Pedonale Ex Corso Mazzini

15.30 Sfilata storica

17.00 XXX Palio del Vecchio Mercato – La Gara

19.00 Fedro e Baxo di Radio Piterpan Official Official. Aperitivo in diretta

21.00 Marco Cordi DJ - Gloria Dj - Dario C



🏆 LUNEDI' 2 SETTEMBRE

20.00 Estrazione dei premi della Lotteria 2019

21.00 Premiazione delle squadre

23.00 Spettacolo Pirotecnico